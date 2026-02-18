|
Fondazione Mont’e Prama, perquisizioni e sequestri
Corruzione, turbativa d’asta e falso i reati contestati, a vario titolo, alle persone coinvolte nelle indagini della Procura di Cagliari su presunte frodi ai danni di Enti pubblici
CAGLIARI - Undici le persone che risputerebbero iscritte nel registro degli indagati dalla sostituta procuratrice del Tribunale di Cagliari, titolare del fascicolo sulla Fondazione Mont’e Prama. Secondo le prime indiscrezioni le ipotesi di reato contestate sarebbero corruzione, turbativa d’asta e falso. A portare avanti le indagini per espressa delega della Procura cagliaritana sarebbero gli investigatori del Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Oristano.