Mauro Rotelli alla guida di Fratelli d'Italia a Sassari Il deputato Mauro Rotelli è componente dell´Esecutivo nazionale di Fratelli d´Italia e presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera



SASSARI - Mauro Rotelli è il nuovo Commissario di Fratelli d'Italia a Sassari. «ll mio impegno sarà rivolto al consolidamento del partito sul territorio, all’ascolto e alla massima coesione, con l’obiettivo di accompagnare la crescita e il rafforzamento delle nostre idee. Desidero esprimere un sincero ringraziamento al presidente Giorgia Meloni per la fiducia, al coordinatore regionale Francesco Mura per il costante lavoro di guida sul territorio e a Barbara Polo, che mi ha preceduto in questo ruolo, svolgendo un’importante e apprezzata opera di radicamento nella provincia di Sassari». Così il deputato Mauro Rotelli, componente dell'Esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, sul nuovo incarico conferitogli nei giorni scorsi.



Nella foto: Mauro Rotelli