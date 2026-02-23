Alguer.it
S.A. 13:12
Mauro Rotelli alla guida di Fratelli d’Italia a Sassari
Il deputato Mauro Rotelli è componente dell´Esecutivo nazionale di Fratelli d´Italia e presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera
Mauro Rotelli alla guida di Fratelli d’Italia a Sassari

SASSARI - Mauro Rotelli è il nuovo Commissario di Fratelli d'Italia a Sassari. «ll mio impegno sarà rivolto al consolidamento del partito sul territorio, all’ascolto e alla massima coesione, con l’obiettivo di accompagnare la crescita e il rafforzamento delle nostre idee. Desidero esprimere un sincero ringraziamento al presidente Giorgia Meloni per la fiducia, al coordinatore regionale Francesco Mura per il costante lavoro di guida sul territorio e a Barbara Polo, che mi ha preceduto in questo ruolo, svolgendo un’importante e apprezzata opera di radicamento nella provincia di Sassari». Così il deputato Mauro Rotelli, componente dell'Esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, sul nuovo incarico conferitogli nei giorni scorsi.

Nella foto: Mauro Rotelli
26 febbraio
Premio Dessì: nuovo Bando 2026
26 febbraio
Al Parco di Porto Conte 4,2 mln per interventi sulle coste
26 febbraio
Queen, la tribute band ad Alghero



