Cor 22:13 Andalas, Chiappucci ospite d’onore Sarà Claudio Chiappucci il testimonial della prossima edizione della GF Andalas Strade Sarde, che andrà in scena il prossimo 4 maggio



ALGHERO - l popolare “Diablo” tiene così fede alla sua promessa fatta agli organizzatori lo scorso anno, quando già era prevista la sua presenza: «Ma mi feci sostituire più che degnamente, visto che venne Gianni Bugno» ricorda il campione lombardo che parteciperà alla Granfondo sarda come ospite e sta valutando anche l’idea di partecipare attivamente, oltre che essere protagonista della tradizionale “serata con il campione”. Per Chiappucci d’altronde la Sardegna è sempre stata una meta gradita nelle sue gare: «Ci venivo non solo per gareggiare, al tempo i ritiri delle squadre italiane si facevano dalle nostre parti e con la Carrera sceglievamo spesso la Sardegna per il suo clima mite anche d’inverno, ideale per allenarsi. Non ci sono grandi salite, ma trovavamo sempre i percorsi ideali per lavorare sulla nostra condizione».



Una scelta tecnica che si accoppiava (e lo fa tutt’ora) con scorci paesaggistici fantastici: «E’ vero, trovi posti tranquilli, strade senza grande traffico, panorami bellissimi da vedere, insomma il meglio che si possa pensare. Ma c’è anche altro, perché io la Sardegna la associo anche a grande cordialità e mangiare tipico e genuino il che non guasta mai…». Che ricordi hai della Sardegna dal punto di vista agonistico? «Ci venivamo spesso, erano i tempi del Giro di Sardegna, ma ricordo che sono venuto a gareggiare anche per il ciclocross. Senza dimenticare il campionato italiano e le tappe al Giro. Ricordo il calore della gente: non ho mai vinto su quelle strade ma qualche buon risultato l’ho portato a casa…»”.



L’edizione di quest’anno avrà anche un valore particolare, in quanto il villaggio gara sarà popolato dagli stand di oltre 20 organizzazioni che lavorano nel sociale, per dare un ulteriore significato a questo evento e la cosa non può che dare un maggior senso anche alla presenza di Chiappucci: “E’ una ragione in più per esserci, in questo caso si può ben dire che si unisce il dilettevole all’utile…”.

Ricordiamo che la gara prenderà il via dai Bastioni Colombo di Alghero il 4 maggio alle ore 9:00, per affrontare un percorso di 139 km per 2.534 metri disegnato attraverso tutte le bellezze del territorio, tra il mare e l’entroterra. Iscrizioni al costo di 35 euro provvedendo entro il 15 aprile con agevolazioni per le società con almeno 10 partecipanti e soluzioni convenzionate per i pacchetti viaggio+alloggio.