Inquinamento industriale: Documentario ad Alghero

ALGHERO - Approda ad Alghero, grazie all’organizzazione della Società Umanitaria, Chemical Bros, il documentario d’inchiesta diretto da Massimiliano Mazzotta. L’appuntamento, imperdibile, è per venerdì 27 febbraio alle ore 19.00 presso la Sala Conferenze de Lo Quarter. Chemical Bros analizza i gravi effetti ambientali e sulla salute della filiera del fluoro: dalle miniere di fluorite di Silius, alle lavorazioni industriali in Sardegna e Veneto, fino al Parco Nazionale del Derbyshire in Regno Unito.



Il film unisce testimonianze di lavoratori, cittadini, medici a ambientalisti con dati di indagini giudiziaria, denunciando come profitto e inquinamento spesso prevalgano sulla tutela ambientale e sanitaria. Chemical Bros è stato presentato in numerosi festival nazionali e internazionali, ricevendo riconoscimenti importanti. Il film è stato citato più volte in numerosi articoli di approfondimento su testate giornalistiche, cartacee e online, che trattano l’inquinamento industriale, le emissioni di PFAS e casi giudiziari alla Fluorisid e ad altri contesti di contaminazione.



Massimiliano Mazzotta, noto per i suoi docufilm di inchiesta su ambiente e salute, ha debuttato nel 2009 con Oil, vincendo il premio per il miglior documentario italiano a Cinemambiente. Dal 2014 è direttore artistico di Life After Oil. Venerdì 27 sarà presente in sala. A dialogare con lui e con il pubblico ci sarà il giornalista d’inchiesta Pablo Sole, direttore di Indip.