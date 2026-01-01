S.A. 13:13 Alguerunners tra esordi e conferme Successi e esordi tra iglesiente e oristanese per la società sportiva algherese. Alla VIII Trail delle Miniere a Iglesias Francesco Priamo ha conquistato un meritato podio. A Oristano Giuseppe Fenu ha dominato la sua categoria



ALGHERO - Settimana intensa e impegnativa per gli Alguerunners, che si sono distinti in vari eventi podistici in Sardegna, dimostrando ancora una volta il loro valore e la loro determinazione. Il palcoscenico è stato l’VIII Trail delle Miniere a Iglesias, dove Francesco Priamo ha conquistato un meritato podio, mentre Michele Scala ha fatto il suo esordio con grande entusiasmo. Il Trail delle Miniere è noto per il suo percorso impegnativo e suggestivo, e i corridori di Alghero si sono adattati splendidamente a queste condizioni. Francesco Priamo, portacolori del team giallorosso, è salito sul podio, consacrando la sua prestazione e confermando il suo status di atleta di punta. Dall’altra parte, Michele Scala ha intrapreso il suo viaggio agonistico nel modo migliore, accumulando preziosa esperienza e lasciando ben sperare per il futuro.



Ma le buone notizie non arrivano solo da Iglesias. Sempre nello spirito competitivo che contraddistingue i corridori algheresi, Michela Pensè, Attilio D’Anzeo e nuovamente Francesco Priamo hanno brillato nel Trail del Limbara a Berchidda, confermando che la forma fisica e la tecnica stanno crescendo a vista d'occhio. A Oristano, il folto gruppo di podisti giallorossi ha fatto sentire la propria presenza alla mezza maratona. Giuseppe Fenu ha dominato la sua categoria, salendo sul gradino più alto del podio e ribadendo il suo status di leader regionale. Ottima anche la performance di Carlo Macciocu, che ha migliorato il proprio tempo di due minuti rispetto all'ultima uscita ufficiale, conquista il podio dimostrando un evidente progresso e una costante crescita.



Un’altra nota positiva è stata l’esordio di Daniela Monti e Raffaele Idda con la casacca degli Alguerunners, così come il rientro di Mauro Manunta, tutti protagonisti di una buona prestazione lungo il tracciato campidanese. Salvatore Nuvoli e Francesco Messina hanno concluso la giornata con un rispettabile sesto posto di categoria, chiudendo un'importante domenica per il team catalano, supportato dagli instancabili Eliana Dedola, Terry Fazio, Antonio Morittu e Antonio Raciti. Un particolare riconoscimento va alla Dinamica Sardegna, organizzatrice dell'evento, per aver gestito con professionalità e attenzione una manifestazione che ha visto un'ottima affluenza di atleti. Ora, con i riflettori puntati sull'imminente evento di punta dell'anno, la ALGUERUNWAY, che si svolgerà sullo straordinaria scenario della pista dell'aeroporto Riviera del Corallo di Alghero, l'emozione è palpabile. Le iscrizioni per la corsa di 10K e 5K chiuderanno il 7 marzo, con tutte le informazioni disponibili sul sito degli Alguerunners e sui loro canali social. L’entusiasmo e la passione dei corridori Alguerunners continuano a crescere, rendendoli un vero e proprio orgoglio della comunità sportiva algherese. Con queste prestazioni, il team si prepara ad affrontare nuove sfide, sempre nel segno di una grande tradizione podistica.



Nella foto: Giuseppe Fenu