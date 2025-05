S.A. 10:50 Due titoli regionali per l´Alghero Bike A Loiri Porto San Paolo, nella gara su strada valida per la Coppa Loiri, Giulia Delogu ha conquistato la vittoria nella categoria Donne Allieve, mentre Andrea Carboni ha ottenuto un ottimo terzo posto tra gli Esordienti primo anno



ALGHERO - Domenica 18 maggio gli atleti di Alghero Bike si sono distinti in tre importanti competizioni regionali, ottenendo risultati di grande rilievo sia su strada che in mountain bike. A Loiri Porto San Paolo, nella gara su strada valida per la Coppa Loiri, Giulia Delogu ha conquistato la vittoria nella categoria Donne Allieve, mentre Andrea Carboni ha ottenuto un ottimo terzo posto tra gli Esordienti primo anno. Buona anche la prestazione di Pietro Nieddu, settimo tra gli Esordienti secondo anno. A completare l’ottima prova di squadra, le prestazioni convincenti di Marco Cacciotto e Ivan Parodo.



Risultati eccellenti anche nella Marathon delle Tre Caserme a Capoterra. Nella Short Point, Fabio Farinelli, Giuseppe Lai e Stefano Marras hanno firmato una splendida tripletta, occupando rispettivamente il primo, secondo e terzo gradino del podio nella categoria Esordienti primo anno.

Nella gara lunga, due titoli regionali con le vittorie di Renato Moro Merella (Master 8) e Sandro Marras (Master 5), che si sono aggiudicati la maglia di Campione Regionale Marathon.

Buoni piazzamenti anche per Fabrizio Farinelli e Giovanni Piredda. Infine, ad Ozieri, in occasione del Trofeo Famiglia Angotzi, si sono messi in evidenza Matteo Fundoni e Leano Mulas, confermando l’ottimo momento di forma dell’intero team.



