S.A. 13:03 Abuso alcol e droga: Vigili nelle scuole sassaresi La Polizia locale di Sassari per tutto l’anno porterà nelle scuole video per mostrare cosa vuol dire davvero perdere il controllo di sé e i rischi che può comportare, anche per chi ci sta intorno, racconti di testimonianze e dati



SASSARI - “Fuori dal giro” è il nome della nuova campagna di legalità ideata e realizzata dalla Polizia locale di Sassari, che coinvolge le terze e le quarte di quattordici istituti secondari di secondo grado, per un totale di circa 2mila studenti. Un progetto delicato, che punta alla prevenzione e alla sensibilizzazione contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti tra le giovani generazioni. Ma la campagna va oltre e affronta anche il tema dell’abuso di alcol. La Polizia locale, grazie ad agenti del Nucleo di Sicurezza urbana, altamente qualificati e formati per dialogare con i più giovani, per tutto l’anno porterà nelle scuole video per mostrare cosa vuol dire davvero perdere il controllo di sé e i rischi che può comportare, anche per chi ci sta intorno, racconti di testimonianze e dati. Contestualmente, il gruppo di lavoro sta inviando alle scuole dei questionari anonimi rivolti ai giovani, i cui risultati saranno diffusi durante un convegno al termine del percorso.



L’iniziativa nasce dalla crescente attenzione verso un fenomeno che assume dimensioni preoccupanti, soprattutto in prossimità delle scuole e dei luoghi di aggregazione giovanile. Il progetto intende affrontare il tema in modo strutturato e innovativo, affiancando alle attività di controllo del territorio un’azione educativa, preventiva e partecipata, in sinergia con le istituzioni scolastiche, le famiglie e la rete dei servizi territoriali. Gli obiettivi di “Fuori dal giro” sono la prevenzione dello spaccio nelle aree scolastiche, l’aumento della consapevolezza sui rischi legati al consumo di sostanze, il rafforzamento della percezione di sicurezza e la costruzione di un rapporto di fiducia tra i giovani e la Polizia locale, promuovendo al contempo una cultura della legalità fondata sul rispetto e sulla tutela della vita.



Il progetto prevede incontri formativi e interventi educativi nelle scuole; laboratori tematici su legalità, autodeterminazione e contrasto alle dipendenze; una campagna di comunicazione digitale con il motto “Fuori dal giro”; contenuti multimediali diffusi sui canali istituzionali e social; attività di monitoraggio nelle aree scolastiche più sensibili. Al termine degli incontri, i ragazzi e le ragazze potranno scansionare un Qr code grazie al quale accedere a un quiz interattivo, con 12 domande sui temi trattati. Momento centrale dell’iniziativa sarà il convegno “Va in scena la legalità – Fuori dal giro”, che coinciderà con la seconda edizione del contest della legalità. Le ragazze e i ragazzi che avranno seguito gli incontri nei mesi precedenti saranno chiamati a esibirsi in performance artistiche o multimediali, ispirate al tema della campagna. L’obiettivo è rendere i giovani protagonisti attivi del percorso e allo stesso tempo diffondere, anche tramite loro, messaggi di rispetto, responsabilità e celebrazione della vita, utilizzando i linguaggi espressivi più vicini alle nuove generazioni. Con “Fuori dal giro, il Comune di Sassari punta ancora una volta su prevenzione, innovazione e prossimità per contrastare i fenomeni di devianza e promuovere tra i giovani una cultura della legalità consapevole e duratura.