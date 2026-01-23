Cor 19:00 Gymnasium Alghero, weekend positivo Spicca il successo pieno della prima squadra in Serie D, accompagnato dalla netta affermazione della 3ª Divisione e dai segnali di crescita del gruppo Under 14 nonostante la sconfitta



ALGHERO – Si chiude con un bilancio positivo il fine settimana della Gymnasium Alghero, impegnata su tre fronti nei campionati regionali e provinciali. Spicca il successo pieno della prima squadra in Serie D, accompagnato dalla netta affermazione della 3ª Divisione e dai segnali di crescita del gruppo Under 14 nonostante la sconfitta.



Serie D Femminile: Gymnasium Alghero – Asd Centro Storico Castelsardo 3-0 (Parziali: 28/26, 25/23, 25/16) Vittoria netta nel punteggio ma combattuta nello svolgimento per la formazione guidata da Pasqualino Sotgia. Le algheresi hanno mostrato solidità mentale conquistando i primi due parziali sul filo di lana, per poi controllare agevolmente il terzo set. Il commento del coach Sotgia: «anche stavolta abbiamo messo in campo un lavoro corale con buone variazioni di gioco grazie alla crescente maturità delle alzatrici nella distribuzione e delle attaccanti nel capire i colpi più adatti per trovare il punto, in alcuni momenti dei primi 2 set abbiamo avuto difficoltà a gestire una avversaria che attaccava ad una altezza notevole ma come detto sopra abbiamo trovato la giusta correlazione muro\difesa e abbiamo controllato bene il 3°set».



Under 14 Femminile: Pall. Gymnasium – Porto Torres Volley A 0-3 (Parziali: 21/25, 21/25, 17/25) Nonostante il risultato a favore delle ospiti, la gara ha evidenziato i progressi del gruppo rispetto al girone di andata, con parziali che testimoniano una partita giocata punto a punto. L'analisi dell'allenatrice Veronica Contene: «è la prima giornata di ritorno, dove si possono tirare delle somme: le ragazze si sono mostrate più preparate e combattive, anche solo considerando i parziali dell'andata che non si avvicinavano alla doppia cifra. Abbiamo comandato in alcuni set, ma quando subiamo non riusciamo a staccarci dalla "colpa dell'errore" da un punto di vista puramente tecnico sono migliorate, buono l'appoggio, in attacco poco incisive e tanti errori sul secondo tocco, minimi gli errori in battuta, medio- bassa la convinzione di potercela fare, ci aspettano 2 settimane di allenamento intenso per prepararci al meglio sulla prossima gara».



3ª Divisione Femminile Open: Asd Torres Volley – Gymnasium Alghero 0-3 (Parziali: 0/25, 7/25, 10/25) Tutto facile per la formazione Open che si impone in trasferta a Sassari con parziali inequivocabili. Il commento sintetico del tecnico Enrico Granese: «come è facile intuire dai parziali, è stata una gara a senso unico. Le avversarie erano molto giovani e inesperte».