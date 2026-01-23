Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealghero]] › Gymnasium Alghero, weekend positivo
Cor 19:00
Gymnasium Alghero, weekend positivo
Spicca il successo pieno della prima squadra in Serie D, accompagnato dalla netta affermazione della 3ª Divisione e dai segnali di crescita del gruppo Under 14 nonostante la sconfitta
Gymnasium Alghero, weekend positivo

ALGHERO – Si chiude con un bilancio positivo il fine settimana della Gymnasium Alghero, impegnata su tre fronti nei campionati regionali e provinciali. Spicca il successo pieno della prima squadra in Serie D, accompagnato dalla netta affermazione della 3ª Divisione e dai segnali di crescita del gruppo Under 14 nonostante la sconfitta.

Serie D Femminile: Gymnasium Alghero – Asd Centro Storico Castelsardo 3-0 (Parziali: 28/26, 25/23, 25/16) Vittoria netta nel punteggio ma combattuta nello svolgimento per la formazione guidata da Pasqualino Sotgia. Le algheresi hanno mostrato solidità mentale conquistando i primi due parziali sul filo di lana, per poi controllare agevolmente il terzo set. Il commento del coach Sotgia: «anche stavolta abbiamo messo in campo un lavoro corale con buone variazioni di gioco grazie alla crescente maturità delle alzatrici nella distribuzione e delle attaccanti nel capire i colpi più adatti per trovare il punto, in alcuni momenti dei primi 2 set abbiamo avuto difficoltà a gestire una avversaria che attaccava ad una altezza notevole ma come detto sopra abbiamo trovato la giusta correlazione muro\difesa e abbiamo controllato bene il 3°set».

Under 14 Femminile: Pall. Gymnasium – Porto Torres Volley A 0-3 (Parziali: 21/25, 21/25, 17/25) Nonostante il risultato a favore delle ospiti, la gara ha evidenziato i progressi del gruppo rispetto al girone di andata, con parziali che testimoniano una partita giocata punto a punto. L'analisi dell'allenatrice Veronica Contene: «è la prima giornata di ritorno, dove si possono tirare delle somme: le ragazze si sono mostrate più preparate e combattive, anche solo considerando i parziali dell'andata che non si avvicinavano alla doppia cifra. Abbiamo comandato in alcuni set, ma quando subiamo non riusciamo a staccarci dalla "colpa dell'errore" da un punto di vista puramente tecnico sono migliorate, buono l'appoggio, in attacco poco incisive e tanti errori sul secondo tocco, minimi gli errori in battuta, medio- bassa la convinzione di potercela fare, ci aspettano 2 settimane di allenamento intenso per prepararci al meglio sulla prossima gara».

3ª Divisione Femminile Open: Asd Torres Volley – Gymnasium Alghero 0-3 (Parziali: 0/25, 7/25, 10/25) Tutto facile per la formazione Open che si impone in trasferta a Sassari con parziali inequivocabili. Il commento sintetico del tecnico Enrico Granese: «come è facile intuire dai parziali, è stata una gara a senso unico. Le avversarie erano molto giovani e inesperte».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
23/1/2026
Clima e comunità: incontro alla Pietraia
Laboratorio Partecipativo con le comunità della Pietraia e del Lido che sperimenta la creazione di comunità resilienti alle conseguenze dei cambiamenti climatici, in particolare ad allagamenti urbani, alla siccità ed alle ondate di calore
19:10Bando
21/1TeenRadio: intervista a Maria Grazia Murrocu
11:12Alghero nel mondo / Nuova edizione
25/11Cantiere irregolare a Nulvi: sanzioni
4/8Un ferragosto, Giovanni Follesa ad Alghero
22/6Beach Soccer, finali regionali a Bosa
13/5A Torino i 75 anni del Consiglio regionale
6/5Automobile Club Sassari in campo per Sicurezza Stradale
29/3Sassari: Cinque incontri in biblioteca
11/3Il vicepresidente Meloni all´assemblea Anci
« indietro archivio ] »
24 gennaio
Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe
26 gennaio
Maltempo, dichiarato lo stato di emergenza
25 gennaio
Olmedo: schianto nella notte



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)