TeenRadio: intervista a Maria Grazia Murrocu

ALGHERO - Via alla quinta puntata che racconta l’eccellenza dell’enogastronomia del territorio

Ospite Maria Grazia Murrocu, manager di Sa Mandra. In onda domani 22 gennaio su Radio Onda Stereo. Prosegue il viaggio di TeenRadio: sulle Onde del mondo del lavoro, il progetto radiofonico che vede studenti e studentesse degli istituti superiori di Alghero protagonisti di un racconto autentico del tessuto economico e produttivo del territorio.



Domani, giovedì 22 gennaio alle ore 11, andrà in onda la quinta puntata del format, con ospite Maria Grazia Murrocu, manager di Sa Mandra, storica realtà dell’enogastronomia locale, simbolo di accoglienza, tradizione e imprenditoria legata al territorio. A condurre l’intervista sarà la micro-redazione “M4”, composta dagli studenti: Marta Piga, Maria Andrea De Candia, Matteo Cocco e Michele Porcheddu, impegnati all’interno del progetto TeenRadio come giovani speaker e redattori. Con loro, un dialogo diretto sul lavoro nel settore della ristorazione, sull’evoluzione dell’impresa familiare, sul valore dell’identità territoriale e sulle opportunità professionali per le nuove generazioni.



La puntata andrà in onda su Radio Onda Stereo, all’interno del programma OndaShow, condotto da Nicola Nieddu con la regia di Giuseppe Niolu. Come per le precedenti puntate, la trasmissione sarà disponibile: in FM su Radio Onda Stereo, in streaming tramite la APP ufficiale di ondastereo.it in TV sul Canale 80 del digitale terrestre, con repliche giovedì alle ore 17:00 e domenica alle ore 11:00

TeenRadio è un progetto già attivo di orientamento, educazione al digitale e cittadinanza attiva, promosso DAll’Istituto di Istruzione Superiore “A. Roth” di Alghero (indirizzi ITI, IPIA, IPSAR e AFM), con il coordinamento dell’Associazione TeenHub, il sostegno della Fondazione di Sardegna nell’ambito del bando Educazione al digitale – Tech Education 2025 e con la collaborazione di Radio Onda Stereo. Attraverso 10 puntate radiofoniche, gli studenti sperimentano sul campo il lavoro giornalistico e radiofonico, occupandosi di ideazione, interviste, conduzione, regia, montaggio e promozione, incontrando imprenditori, manager e rappresentanti delle istituzioni locali.