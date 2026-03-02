S.A. 14:00 «La Taulera al buio da due settimane» Una condizione che aumenta i rischi per pedoni e automobilisti e che alimenta un comprensibile senso di insicurezza tra le famiglie: la denuncia di Salvatore Carta e Giorgio Gadoni della Lega Alghero



ALGHERO - Salvatore Carta e Giorgio Gadoni, esponenti della Lega sezione di Alghero, intervengono sulla grave situazione che sta vivendo il quartiere La Taulera, ad Alghero, al buio da oltre due settimane. L’assenza dell’illuminazione pubblica sta creando disagi concreti ai residenti, costretti a rientrare nelle proprie abitazioni percorrendo strade completamente oscurate. Una condizione che aumenta i rischi per pedoni e automobilisti e che alimenta un comprensibile senso di insicurezza tra le famiglie.



«Non è accettabile che un intero quartiere resti senza un servizio essenziale per così tanto tempo – dichiarano Carta e Gadoni –. L’illuminazione pubblica non è un dettaglio, ma un elemento fondamentale per garantire sicurezza e qualità della vita». Gadoni e Carta chiedono all’amministrazione comunale di comunicare ai cittadini tempi certi per il ripristino definitivo dell’impianto: «Serve un intervento rapido e una risposta concreta. I residenti del quartiere meritano rispetto, attenzione e trasparenza». E annunciano una presa di posizione in consiglio comunale, con l'intervento del consigliere Michele Pais. «L’auspicio è che la situazione venga risolta nel più breve tempo possibile, restituendo piena sicurezza e normalità a un quartiere che non può e non deve sentirsi dimenticato» concludono.



Nella foto: Salvatore Carta e Giorgio Adoni