Clima e comunità: incontro alla Pietraia

ALGHERO - Sabato 31 gennaio con inizio alle ore 16:00 presso il Comitato di Quartiere della Pietraia, Giardini Martin Luther King è in programma il Laboratorio Partecipativo con le comunità della Pietraia e del Lido nel ciclo di incontri del progetto ADAPTWISE finanziato dal Programma Europeo Interreg IT-FR Marittimo 2021-2027, che sperimenta la creazione di comunità resilienti alle conseguenze dei cambiamenti climatici, in particolare ad allagamenti urbani, alla siccità ed alle ondate di calore. Con il progetto ADAPTWISE, cominciato a marzo 2024, si vuole coinvolgere stakeholder pubblici e privati in processi partecipativi che portino all’identificazione, co-realizzazione e co-gestione di piccoli interventi diffusi di adattamento ai cambiamenti climatici (es. cisterne, rain garden, depaving, piantumazioni resilienti etc) che privilegeranno soprattutto, ma non esclusivamente, spazi privati. Si intende promuovere, su scala di quartiere e/o area pilota, una cultura condivisa e partecipata della resilienza alle conseguenze di fenomeni quali piogge improvvise e intense, periodi di siccità e ondate di calore. Le comunità ADAPTWISE saranno realizzate a livello di quartiere grazie alla collaborazione tra portatori di interesse provenienti da enti locali, public utilities, PMI e società civile. Il quartiere identificato ad Alghero è quello della Pietraia.