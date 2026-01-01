S.A. 13:26 Referendum e riforma: incontro all´Università Incontro dal titolo “Separazione delle carriere e riforma costituzionale. Avvocatura e Magistratura a confronto”, promosso dalla Cattedra di Diritto Processuale Penale dell’Università degli Studi di Sassari. Appuntamento venerdì 6 marzo



SASSARI - Si terrà venerdì 6 marzo alle 15:30, nell’Aula Magna dell’Università di Sassari in Piazza Università 21, l’incontro dal titolo “Separazione delle carriere e riforma costituzionale. Avvocatura e Magistratura a confronto”, promosso dalla Cattedra di Diritto Processuale Penale dell’Università degli Studi di Sassari. L’evento rappresenta un’importante occasione di approfondimento e dibattito su uno dei temi più attuali e rilevanti del panorama giuridico italiano: la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante nell’ambito della più ampia riforma costituzionale. Un confronto diretto tra esponenti dell’Avvocatura e della Magistratura consentirà di analizzare criticità, prospettive e possibili ricadute sistematiche della riforma.



Apriranno i lavori i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, Gavino Mariotti, e del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Michele M. Comenale Pinto. L’introduzione e la moderazione dell’incontro saranno affidate al professor Giovanni Barroccu, docente di Diritto Processuale Penale presso l’Ateneo sassarese. Per l’Avvocatura interverranno Gabriele Satta, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sassari, e Mariano Mameli, già Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sassari.



Per la Magistratura parteciperanno Mauro Pusceddu, Presidente del Tribunale di Nuoro, ed Elena Meloni, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Nuoro. L’incontro si propone di favorire un dialogo costruttivo tra le diverse componenti del sistema giustizia, in un momento storico caratterizzato da un intenso dibattito istituzionale e accademico sulle prospettive di riforma dell’ordinamento giudiziario. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.