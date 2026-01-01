Alguer.it
S.A. 13:13
L´Alghero del futuro: il Piano
Avviati gli incontri in città
Il Piano Strategico è lo strumento principale attraverso il quale l’Amministrazione definisce le traiettorie di sviluppo urbano, economico e sociale del territorio nel lungo periodo. Il percorso proseguirà nelle prossime settimane con un calendario di incontri ed attività
ALGHERO - «Vogliamo avviare un nuovo percorso che guardi al futuro rafforzando il lavoro di rete con il territorio. In questo senso il Piano Strategico rappresenterà uno strumento fondamentale. È una scelta ambiziosa, coerente con il nostro programma di mandato, che punta sulla programmazione e sulla partecipazione come pilastri dell’azione amministrativa. Il nostro obiettivo è costruire insieme ai cittadini, alle istituzioni e agli attori economici e sociali una visione condivisa per lo sviluppo di Alghero: una città che guarda avanti, capace di crescere senza lasciare indietro nessuno». Così il sindaco Raimondo Cacciotto sull’avvio del percorso di redazione del Piano Strategico della Città di Alghero, con i primi incontri iniziati martedì coordinati dalla società incaricata, - Lombardini22, società leader in Italia nella progettazione di processi rigenerativi su comunità, città e territori.

Il Piano Strategico è lo strumento principale attraverso il quale l’Amministrazione definisce le traiettorie di sviluppo urbano, economico e sociale del territorio nel lungo periodo. Non semplici teorie, ma un piano di azione dettagliato a cui, i soggetti coinvolti, dovranno fare riferimento nell’ottica della concretizzazione delle strategie elaborate. Gli incontri svolti a Porta Terra negli ultimi giorni sono stati proprio finalizzati al coinvolgimento attivo, fin dalle prime battute, di enti, associazioni, società partecipate e organismi rappresentativi delle categorie produttive. L'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione e la partecipazione della comunità, nella definizione di strategie e visioni concrete e condivise di sviluppo del territorio.

Alla presenza del sindaco Raimondo Cacciotto e degli assessori alla Programmazione e all’Urbanistica Enrico Daga e Roberto Corbia, si sono avviati i lavori con il primo ciclo di incontri ai quali hanno partecipato l’azienda speciale Parco di Porto Conte, la Fondazione Alghero, la Camera di Commercio di Sassari, il Consorzio del Porto, il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, i Consorzi Domos e Wellcome (extra alberghiero), e Sogeaal. Analisi del territorio, concertazione con attori locali, associazioni, imprese e cittadini per definire le linee strategiche condivise, identificazione di obiettivi strategici e azioni a breve-medio-lungo termine: sono queste le fasi che vedranno impegnate tutte le parti per arrivare nei prossimi mesi, alla formazione dello strumento di programmazione che vedrà concretizzarsi l’idea che l’Amministrazione ha dell’Alghero del futuro. Il percorso proseguirà nelle prossime settimane con un calendario di incontri ed attività dedicate all'approfondimento conoscitivo del territorio, con la partecipazione dei cittadini rappresentanti dai comitati di quartiere, del mondo del terzo settore e delle principali realtà economiche.
