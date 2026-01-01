S.A. 16:41 43 assunti per 8 mesi in Comune ad Alghero In totale saranno 43 le figure assunte a tempo determinato, risultato della partecipazione dell’Amministrazione all’avviso relativo all’annualità 2024 della misura regionale. Domande dal 9 al 14 marzo



ALGHERO - Continua il percorso dei Progetti Lavoras per la manutenzione ordinaria degli edifici pubblici, miglioramento della gestione del patrimonio, messa in sicurezza dei siti di pregio ambientale, incremento e sistemazione di aree del patrimonio boschivo, servizi sociali. Si tratta dei restanti cinque progetti dei dieci complessivi che vanno ad attuarsi nell'ambito del programma stilato dall’Amministrazione del sindaco Raimondo Cacciotto. Le risorse impegnate nel Programma regionale ammontano complessivamente a 1.248.539,00 euro. In totale saranno i 43 le figure assunte a tempo determinato, risultato della partecipazione dell’Amministrazione all’avviso relativo all’annualità 2024 della misura regionale.



A partire dal giorno 9 marzo 2026 e fino alle ore 14 del 13 marzo 2026 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'avviamento a selezione di 22 qualifiche professionali per i progetti a valere sul Programma plurifondo per il lavoro "LavoRAS" - misura "Cantieri Nuova attivazione" ‐ Annualità 2024. L'avviamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato, per otto mesi, presso il Comune di Alghero, riguarda le seguenti figure professionali: 2 Idraulici nelle costruzioni civili; 2 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili; 1 Falegname; 2 Muratori in pietra e mattoni con patente B; 2 Muratori in pietra e mattoni; 2 Manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni assimilate con patente B; 2 Manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni assimilate; 4 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali; 4 Addetti agli affari generali; 1 Educatori professionali.