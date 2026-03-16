Cor 18:31 Anteprima per l´Ittiri Folk Festa Sabato 21 marzo a Ittiri afare da anteprima al festival internazionale Ittiri Folk Festa è come di consueto da 16 anni a questa parte “Sestos. Studiare, conoscere, tutelare la tradizione vestimentaria della Sardegna”



ITTIRI - A fare da anteprima al festival internazionale Ittiri Folk Festa è come di consueto da 16 anni a questa parte “Sestos. Studiare, conoscere, tutelare la tradizione vestimentaria della Sardegna”. Sabato 21 marzo alle ore 18 presso il Centro per le Arti di Ittiri, l'appuntamento dedicato allo studio e alla valorizzazione dell’abito tradizionale isolano. Il convegno, ideato e da sempre coordinato dal dottor Gian Mario Demartis, rappresenta un importante momento di confronto tra studiosi, ricercatori e appassionati della tradizione vestimentaria sarda.



L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale e folklorica Ittiri Cannedu. Il programma prenderà avvio alle ore 16.30 con il laboratorio rivolto ai piccoli allievi della scuola di ballo Ittiri Cannedu, intitolato “I gioielli della tradizione”, a cura di Gian Battista Langasco e Antonella Orani. Alle ore 18 seguirà il convegno con gli interventi di Giovanna Chesseddu, che illustrerà l’evoluzione dei ricami in seta policroma a Thiesi; Gian Mario Demartis, con una relazione dedicata alle bende in Sardegna; Giuseppe Serra, che presenterà uno studio sull’abito tradizionale femminile di Castelsardo; e Antonietta Denti, che parlerà degli abiti aulici maschili nel Logudoro. L’incontro sarà moderato da Maria Caterina Manca.



Durante il convegno verrà inoltre conferito il premio “Manos de Oro”, riconoscimento dedicato agli artigiani sardi che si sono distinti nel tempo per aver dato lustro e continuità al lavoro legato alla realizzazione e alla valorizzazione degli abiti e dei gioielli della tradizione sarda. La serata sarà arricchita da un intermezzo musicale del gruppo “Alabantzia”, formato da Marco Bande all’organetto e da Fabio Calzia alla chitarra.