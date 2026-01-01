Cor 19:53 Arbatax, al via la stagione crocieristica Primo scalo della Clio: La nave americana dà lo sprint alla lunga carrellata di quasi 300 approdi nei porti dell’AdSP. Lo scalo odierno della nave Clio ad Arbatax porta nel vivo la stagione crocieristica 2026 nei porti di Sistema della Sardegna



Dopo Cagliari, che ha già registrato complessivamente 6 approdi dal mese di gennaio, il porto ogliastrino accoglie oggi la prima nave del segmento lusso con a bordo passeggeri di nazionalità americana. A dare il benvenuto agli ospiti e al comandante della nave, il Presidente dell’AdSP, Domenico Bagalà, il Segretario Generale, Alessandro Becce, e la responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti. Sono complessivamente 298 le navi attualmente previste in calendario. Trentacinque, invece, le compagnie che hanno scelto i porti del sistema Sardegna.



Tra queste, alcune novità significative. Come gli scali della World’s Elegance della Vidanta Cruise Line, che farà tappa su Cagliari, Olbia e Golfo Aranci; della nuova compagnia spagnola Corazul Cruceros che, con la Buenavista, toccherà i primi due più Porto Torres e, infine, della Viking Cruise Line che, dopo Cagliari, si affaccia anche su Olbia con la nuova unità Viking Vesta. Significativa, per il porto del capoluogo sardo, la lista delle 15 Maiden Calls (primi scali). Tra queste, l’approdo della Disney Dream, della Ambition di Bernhard Schulte, della World Traveller della Atlas Ocean Voyages e della Allura di Oceania Cruise Line (presente quest’anno anche ad Olbia). Novità anche per Oristano e Porto Torres dove, rispettivamente, l’1 e il 2 novembre farà scalo la nuova nave da crociera Oceanus Voyages.



Consistente, inoltre, la proiezione del numero totale dei crocieristi in transito nei porti del Sistema: oltre 800 mila passeggeri, dei quali circa 45 mila in sbarco e imbarco (home porting) dagli scali di Cagliari ed Olbia. Numeri, questi, ancora del tutto provvisori se analizzati alla luce dell’attuale contesto geopolitico mondiale. Se, da una parte, lo scenario rappresenta una minaccia concreta alla stabilità, dall’altra potrebbe generare una inversione di rotta del settore sul versante occidentale del Mediterraneo, con possibile incremento di prenotazioni per Italia, Francia e Spagna.



Un riferimento particolare merita, per quest’anno, la copertura stagionale del mercato nell’Isola. Rispetto al 2025, infatti, nei porti di Cagliari, Olbia e Arbatax il calendario crociere interesserà anche il mese di dicembre. Conferma, questa, di un settore che si rivela sempre più trainante per il turismo isolano, con ricadute economiche capillari. I fattori chiave sono: una presenza assicurata anche nei mesi di bassa affluenza e, grazie alle crescenti prenotazioni per crociere culturali e di lusso, una estensione del mercato anche a quegli scali con minore accessibilità infrastrutturale, ma con grande potenziale escursionistico verso le zone interne ed una particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio archeologico ed enogastronomico.



ùProprio grazie all’approdo odierno della Clio ad Arbatax, appunto, i crocieristi hanno potuto visitare in escursione le bellezze storico-paesaggistiche dell’Ogliastra e della Barbagia, tappe consolidata e molto apprezzate dalla clientela americana. Un connubio vincente, quello tra turismo balneare crocieristico ed esperienziale, particolarmente attento alle novità che l’entroterra sardo può offrire. Asset per la cui valorizzazione l’AdSP ha da subito avviato una proficua condivisione di strategie di azione e di promozione con Istituzioni locali ed operatori del settore. Un passaggio fondamentale per rendere solido un legame che, per il segmento delle crociere culturali e di lusso, rappresenta un valore aggiunto per soddisfare a pieno la domanda di una clientela esigente e altospendente. La nave della compagnia Grand Circle Line, inoltre, domani toccherà lo scalo di Cagliari, confermando, anche per questa stagione, il fenomeno consolidato del multiscalo.