S.A. 20:06 Cavalcata Sarda, saltano alcuni eventi per maltempo Maltempo, slittano gli appuntamenti collaterali della Cavalcata Sarda del 14 e 15 maggio. Venerdì è confermato il laboratorio artigianale di camiceria



SASSARI - A causa delle condizioni meteorologiche avverse, il Comune di Sassari è costretto a far slittare lo spettacolo di musica e maschere tradizionali Riti e suoni della Sardegna previsto per domani, giovedì 14 maggio a Monte d’Accoddi, e la Cavalcata dei bambini in calendario per venerdì 15 lungo le vie del centro. Entrambi gli appuntamenti, particolarmente attesi e inseriti nel programma delle iniziative collaterali della Cavalcata Sarda 2026, troveranno spazio nel cartellone delle manifestazioni estive in date da definirsi. Viene inoltre annullato per l’impraticabilità dell’Ippodromo Pinna il previsto “Battesimo della sella” di venerdì 15, inserito nella due giorni Caddhos. L’inaugurazione dell’iniziativa di promozione identitaria Tradizioni in movimento: Visioni di Sardegna, in collaborazione con la Camera di commercio di Sassari, prevista per venerdì 15 in piazza Castello, viene rinviata a sabato 16 alle ore 10.



Resta confermato, invece, il laboratorio di camiceria al negozio Bagella previsto per venerdì 15 alle 16.30. Nello storico negozio in corso Vittorio Emanuele si terrà una dimostrazione di camiceria sarda organizzata dall’Inner Wheel Club per promuovere la rigenerazione urbana del centro storico. L’appuntamento, lanciato nei giorni scorsi, ha registrato un successo straordinario e i posti sono andati esauriti in poche ore. Il seminario sarà tenuto da Giovanni Cherchi: un incontro tra tecnica, passione e tradizione sarda in cui verrà raccontato quanto sia vivo e attuale l’artigianato sardo attraverso cenni storici, dimostrazioni dal vivo e fasi di lavorazione.



Bistimenta, la Cavalcata su Videolina. La Cavalcata Sarda, con i suoi splendidi abiti tradizionali, sarà protagonista anche in tv. Sull’emittente Videolina venerdì 15 dalle 21 sarà trasmessa una puntata speciale del programma Bistimenta, condotto da Ambra Pintore e registrato nei giorni precedenti a Sassari, tra i luoghi della mostra diffusa Identità Svelate. Un’ulteriore occasione di grande visibilità e promozione turistica per la città e per le sedi dell’esposizione: il Padiglione Tavolara, il Museo archeologico ed etnografico Sanna, la Pinacoteca Nazionale e la sala Giuseppe Duce a Palazzo Ducale.