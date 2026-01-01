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S.A. 18:21
Cercasi mozzo ad Alghero: selezione
Avviso di chiamata sul Motopesca denominato “Nonno Giovanni Soc Coop. I marittimi interessati potranno presentarsi entro le ore 10 del 22 aprile
Cercasi mozzo ad Alghero: selezione

ALGHERO - La Capitaneria di Alghero ha diffuso l'avviso di chiamata di imbarco per un marittimo comunitario da imbarcare in qualità di mozzo da imbarcare sul Motopesca denominato “Nonno Giovanni Soc Coop". I marittimi interessati, purché muniti di regolari Libretti/Foglio di Ricognizione, certificati sanitari richiesti previsti, potranno presentarsi entro le ore 10 del 22 aprile presso l’Ufficio Armamento e Spedizioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, in via Eleonora d’Arborea.
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