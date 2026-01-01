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Cor 10:13
Vitivinicolo, agroalimentare e ittico: Piano fiere
La programmazione, realizzata in collaborazione con l’Agenzia Laore, copre l’intero 2026 e si estende fino ad aprile 2027. Il piano individua le principali manifestazioni nazionali e internazionali in cui le imprese sarde saranno presenti con una partecipazione coordinata
Vitivinicolo, agroalimentare e ittico: Piano fiere

CAGLIARI - L’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Sardegna ha definito, con decreto firmato dall’assessore Francesco Agus, il calendario fieristico istituzionale per la promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell’Isola. La programmazione, realizzata in collaborazione con l’Agenzia Laore, copre l’intero 2026 e si estende fino ad aprile 2027. Il piano individua le principali manifestazioni nazionali e internazionali in cui le imprese sarde saranno presenti con una partecipazione coordinata: dal vitivinicolo, con Slow Wine Fair, Vinitaly, Vinitaly and the City, Vinitaly USA e Wine Paris, all’agroalimentare con Tutto Food, Real Italian Wine&Food, Salone del Gusto, Summer Fancy Food e SIAL Parigi; per l’ortofrutta Macfrut, per l’olivicolo Olio Capitale e per il biologico Sana Food.

Definite anche le iniziative dedicate al comparto ittico in collaborazione con Sardegna Ricerche: Seafood Expo Global, Italian Oyster Fest e Conxemar. Le attività si concentreranno soprattutto nei primi sei mesi del 2026 e del 2027, con ulteriori appuntamenti strategici nel periodo autunnale. «Il nostro obiettivo è costruire un’identità chiara della Sardegna nei mercati, accompagnando le imprese nei contesti più utili e coerenti. Continueremo a confrontarci con il mondo produttivo per migliorare e a integrare questa programmazione, anche individuando nuovi appuntamenti integrativi rispetto a questo calendario con l’obiettivo di cogliere nuovi mercati e nuove occasioni di valorizzazione dei nostri prodotti», dice Agus. Resta inoltre prevista, attraverso specifico avviso pubblico, la possibilità di accedere a rimborsi per le imprese che scelgano di partecipare autonomamente a fiere non inserite nel calendario regionale.
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