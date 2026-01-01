S.A. 18:36 Porto: 700mila euro per manutenzioni straordinarie La Giunta approva l´esecutivo dei lavori finanziati dalla Regione. Tra le previsioni anche il deflusso delle acque dal Lungomare Barcellona



ALGHERO - Progetto esecutivo approvato dalla Giunta del Sindaco Raimondo Cacciotto per il secondo lotto di lavori nel porto di Alghero. Prevista la manutenzione straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale, della segnaletica, degli arredi portuali. Prosegue ora il percorso con la imminente pubblicazione della gara d’appalto per l’affidamento delle opere che contano su risorse provenienti dalla Regione Sardegna, nell’ambito del programma “opere di interesse regionale – riqualificazione porti e porticcioli” del 2022, con un finanziamento aggiuntivo del 2025 di 700 mila euro. «Lo sviluppo del Porto di Alghero è al centro di una stretta interlocuzione con gli Assessorati ai Lavori Pubblici e Urbanistica della RAS che ha prodotto l’arrivo di risorse e soprattutto un lavoro comune per per giungere all’approvazione del tanto atteso Piano Particolareggiato del Porto, strumento pianificatorio di fondamentale importanza per la città di Alghero, sul quale puntiamo con grande impegno» afferma il sindaco Raimondo Cacciotto.



L’intervento, inserito dalla Giunta nell’annualità 2026 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, conta su numerosi interventi di rifacimento delle pavimentazioni, di ripristino cedimenti superficiali creatisi in corrispondenza degli scavi dei sottoservizi o in alcune aree carrabili, distribuiti in tutta l’area portuale, con maggiore accento nel molo di sottoflutto. Nelle lavorazioni inerenti la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni sono contemplate anche la ripresa in quota dei chiusini dei pozzetti e la sostituzione degli stessi chiusini laddove fortemente deteriorati. Interventi di rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale esistente, oltre alla nuova segnaletica inerente: nuove aree zebrate, attraversamenti pedonali, frecce di direzione e nuove aree parcheggio. Lavori inoltre sui moli Lo Frasso Visconti, per il ripristino dei cedimenti sul lato di maestrale, oltre al ripristino di parti di cordonate delle aiuole centrali, mancanti, sconnesse o deteriorate. «Contiamo ora di andare alla fase di gara con celerità - spiega l’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro - in modo da attuare gli interventi, alcuni dei quali particolarmente attesi, per restituire decoro e sicurezza al porto».



Di particolare rilievo è la soluzione progettuale prevista nell’appalto per consentire il deflusso delle acque meteoriche di via Garibaldi verso il porto, con l’intervento nella terza uscita dall’area portuale di abbassamento della pista ciclabile a livello stradale e relative opere edili. In tema di apparecchiature ed arredi portuali sono previsti diversi interventi tra cui la rimozione delle vecchie colonnine in disuso, nei moli Lo Frasso e Visconti e nella banchina Catardi. E inoltre, installazione di una sbarra manuale nella parte terminale del molo di sottoflutto, per impedire l’accesso indiscriminato alla rampa che conduce al faro di segnalazione. Infine, installazione all’inizio del molo di sottoflutto, molo Amm. Pezzi, di una barriera di protezione e sicurezza, nel tratto iniziale in cui è presente un muretto basso di soli 15 cm. Intervento pilota di restyling e riqualificazione di fioriere. Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a giorni 180 giorni a partire dalla data della consegna.