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S.A. 15:09
Minaccia i passanti con un´accetta: arresto a Sassari
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, anche per gravi reati contro la persona, e destinatario di ammonimento del Questore per episodi di violenza domestica, è stato bloccato e tratto in arresto
Minaccia i passanti con un´accetta: arresto a Sassari

SASSARI - La Polizia di Stato di Sassari ha tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile del reato di minacce aggravate, a seguito di un intervento tempestivo delle pattuglie della Squadra Volante. Nella giornata appena trascorsa, una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112 indicava la presenza, in via Washington, di un uomo armato di accetta che stava minacciando un’altra persona sulla pubblica via, generando forte allarme tra i presenti. La Sala Operativa della Questura ha inviato sul posto gli equipaggi delle Volanti che, giunti in zona, hanno trovato diverse persone visibilmente spaventate dall’accaduto.

Secondo quanto riferito dai presenti, l’uomo si era aggirato poco prima con l’arma, brandendola e minacciando un giovane. A seguito di rapidissime ricerche gli operatori sono riusciti a rintracciare il soggetto, il quale nel frattempo si era appena disfatto dell’accetta, poi rinvenuta nelle vicinanze. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, anche per gravi reati contro la persona, e destinatario di ammonimento del Questore per episodi di violenza domestica, è stato quindi bloccato e tratto in arresto. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. A seguito del giudizio per direttissima, l’arresto è stato convalidato ed il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nel comune di Sassari.
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