S.A. 8:26 Coppia latitante: arrestati nel centro storico di Sassari I due soggetti risultavano infatti ricercati rispettivamente dal mese di dicembre 2023 e dal mese in corso, a seguito di condanne definitive irrogate perché ritenuti colpevoli del grave reato di tratta di esseri umani, per fatti commessi in Sardegna tra il 2013 e il 2017



SASSARI - A Sassari, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del locale Comando Provinciale, a conclusione di un’articolata attività di indagine, hanno rintracciato e tratto in arresto un uomo e una donna, di nazionalità nigeriana, destinatari di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Sassari a seguito di sentenza definitiva della Corte d’Assise d’Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari. I due soggetti risultavano infatti ricercati rispettivamente dal mese di dicembre 2023 e dal mese in corso, a seguito di condanne definitive irrogate perché ritenuti colpevoli del grave reato di tratta di esseri umani, per fatti commessi in Sardegna tra il 2013 e il 2017.



I fatti contestati sono stati accertati a seguito di prolungate indagini condotte dai Carabinieri del

Nucleo Investigativo di Sassari che hanno documentato l’esistenza di un gruppo criminale che si

occupava di trasferire tra il 2013 e il 2017 più persone provenienti dalla Nigeria, approfittando del

loro stato di vulnerabilità, attraversando la Libia e giungendo sino a Porto Torres e Sassari, ponendo

le vittime in grave pericolo per la vita o l’integrità fisica.



Nello specifico, l’uomo deve espiare una pena detentiva di diciannove anni, un mese e venticinque

giorni di reclusione, mentre la donna è stata condannata definitivamente a dodici anni di reclusione. In virtù dello stato di latitanza dell’uomo che si protraeva dal dicembre del 2023, i militari dell’Arma

hanno avviato una mirata attività investigativa che ha permesso di individuare l’abitazione in uso alla

donna, sita in pieno centro storico, dove i Carabinieri, a seguito di un’accurata perquisizione, hanno

scovato l’uomo che, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, si era nascosto all’interno di un armadio.

Al termine delle formalità di rito, entrambi i soggetti sono stati tradotti presso la casa circondariale

di Sassari - Bancali per l’espiazione delle rispettive pene.