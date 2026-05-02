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Cor 17:58
Vende marijuana: arresto a Porto Torres
Nel corso del tardo pomeriggio di ieri, 3 maggio 2026, a Porto Torres, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi
Vende marijuana: arresto a Porto Torres

PORTO TORRES - Nella circostanza i militari dell’Arma, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere, transitando nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele II, hanno notato due individui adottare un atteggiamento sospetto. L’immediata attività di osservazione ha permesso di riscontrare la cessione di una dose di sostanza stupefacente in cambio di una somma di denaro.

Il pronto intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare entrambi i soggetti e la successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire, all’interno dello zaino in uso al presunto spacciatore, ulteriori dosi di marijuana, tre coltelli, un bilancino di precisione e una somma di denaro in contanti, verosimilmente provento di precedenti cessioni. Le successive operazioni di polizia giudiziaria, estese anche all’abitazione dell’interessato, hanno portato al rinvenimento di ulteriori 250 grammi della medesima sostanza.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata nella mattinata odierna. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura di Sassari per la sanzione amministrativa prevista dall’art. 75 del D.P.R. 309/90.

L’intervento si inserisce nel quadro delle costanti attività di presidio del territorio svolte dai Carabinieri della Compagnia di Porto Torres, con particolare attenzione alle aree urbane maggiormente frequentate, a tutela della sicurezza della collettività. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.
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