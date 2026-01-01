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S.A. 13:57
Sbarca ad Alghero con 1 kg di droga nello stomaco
Fermato tra i passeggeri di un volo proveniente da Bologna, il soggetto ha subito attirato l’attenzione degli operatori per il suo stato di agitazione e per evidenti segni di sofferenza fisica. Nell’addome aveva circa 64 ovuli contenenti cocaina ed eroina
Sbarca ad Alghero con 1 kg di droga nello stomaco

Nei giorni scorsi, presso l’aeroporto di Alghero “Riviera del Corallo”, il personale della Polizia di Stato di Sassari, attraverso gli operatori della Squadra Mobile, ha condotto un’operazione di controllo finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina e del traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione si è conclusa con l’arresto di un uomo per traffico di sostanze stupefacenti.

Fermato tra i passeggeri di un volo proveniente da Bologna, il soggetto ha subito attirato l’attenzione degli operatori per il suo stato di agitazione e per evidenti segni di sofferenza fisica. Le verifiche iniziali non consentivano di rinvenire droga, ma le dichiarazioni fornite sul motivo del soggiorno in Italia risultavano vaghe e contraddittorie. Con il passare dei minuti, le condizioni dell’uomo peggioravano sensibilmente, facendo emergere il sospetto che potesse aver ingerito ovuli contenenti stupefacente. Trasportato presso l’Ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari, veniva sottoposto a
TAC.

L’esame TAC ha evidenziato la presenza di numerosi involucri nell’addome. Complessivamente sono stati rinvenuti circa 64 ovuli contenenti cocaina ed eroina, per un peso lordo pari a circa 1 chilogrammo. L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
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