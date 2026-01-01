Cor 11:09 Spaccio a Sassari: un arresto L’intervento è stato sviluppato nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti e nella circostanza l’attenzione dei militari dell’Arma è stata richiamata da alcuni movimenti sospetti rilevati nei pressi di un’abitazione situata nella periferia cittadin



SASSARI - Nel corso della tarda mattinata di giovedì 30 aprile, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è stato sviluppato nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti e nella circostanza l’attenzione dei militari dell’Arma è stata richiamata da alcuni movimenti sospetti rilevati nei pressi di un’abitazione situata nella periferia cittadina.



Le conseguenti attività di monitoraggio dell’area hanno permesso di accertare che effettivamente all’interno dell’immobile era in corso attività di spaccio, pertanto i Carabinieri sono intervenuti eseguendo un’approfondita perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 11 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, diversi strumenti idonei alla pesatura e al confezionamento delle dosi e la somma di denaro contante di oltre 600 euro, considerata verosimile provento dell’attività illecita. Nel corso delle operazioni è stato inoltre individuato un articolato sistema di videosorveglianza esterna, composto da telecamere orientabili, che il soggetto utilizzava per il monitoraggio costante delle vie d’accesso all’abitazione, verosimilmente al fine di rilevare in tempo reale l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine.



L’arrestato, al termine delle formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, è stato tradotto presso la propria dimora in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che è stata celebrata nella giornata di ieri. A conclusione dell’udienza l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata disposta la custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Sassari - Bancali. Il risultato conseguito conferma la costante presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa, a tutela della sicurezza della collettività. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.