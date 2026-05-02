Cor 13:21 Doppia rapina: arresto a Sassari I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della locale Compagnia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Sassari, nei confronti di una donna, gravata da numerosi precedenti di polizia



SASSARI - Nel corso del pomeriggio di giovedì 30 aprile, a Sassari, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della locale Compagnia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Sassari, nei confronti di una donna, gravata da numerosi precedenti di polizia, ritenuta responsabile di due tentativi di furto lo scorso 26 marzo ai danni di altrettanti esercizi commerciali del centro cittadino.



In particolare, le rapide indagini condotte dai militari dell’Arma hanno consentito di accertare che la donna aveva prima asportato alcuni vestiti da un negozio di abbigliamento per poi fare subito dopo ingresso all’interno di un vicino supermercato, da dove la giovane ha sottratto merce di rilevante valore occultandola in una borsa schermata, appositamente predisposta per eludere i sistemi di rilevazione antitaccheggio. Scoperta dal personale dipendente, al quale si era aggiunto nel frattempo il titolare del primo esercizio commerciale derubato, la donna ha ingaggiato una violenta colluttazione, colpendo i presenti con pugni e gomitate riuscendo a darsi alla fuga.



Le immediate attività investigative e di controllo del territorio condotte dai Carabinieri hanno permesso di identificare celermente la presunta responsabile; pertanto, gli elementi di prova raccolti

sono stati rassegnati alla Procura della Repubblica di Sassari che, valutata la gravità dei fatti, ha richiesto e ottenuto l’emissione di una misura cautelare restrittiva da parte del Giudice per le Indagini Preliminari. I Carabinieri hanno quindi provveduto a rintracciare la donna e, al termine delle formalità di rito, l’arrestata è stata condotta presso la Casa Circondariale di Sassari - Bancali.