Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCronacaArresti › Doppia rapina: arresto a Sassari
Cor 13:21
Doppia rapina: arresto a Sassari
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della locale Compagnia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Sassari, nei confronti di una donna, gravata da numerosi precedenti di polizia
Doppia rapina: arresto a Sassari

SASSARI - Nel corso del pomeriggio di giovedì 30 aprile, a Sassari, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della locale Compagnia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Sassari, nei confronti di una donna, gravata da numerosi precedenti di polizia, ritenuta responsabile di due tentativi di furto lo scorso 26 marzo ai danni di altrettanti esercizi commerciali del centro cittadino.

In particolare, le rapide indagini condotte dai militari dell’Arma hanno consentito di accertare che la donna aveva prima asportato alcuni vestiti da un negozio di abbigliamento per poi fare subito dopo ingresso all’interno di un vicino supermercato, da dove la giovane ha sottratto merce di rilevante valore occultandola in una borsa schermata, appositamente predisposta per eludere i sistemi di rilevazione antitaccheggio. Scoperta dal personale dipendente, al quale si era aggiunto nel frattempo il titolare del primo esercizio commerciale derubato, la donna ha ingaggiato una violenta colluttazione, colpendo i presenti con pugni e gomitate riuscendo a darsi alla fuga.

Le immediate attività investigative e di controllo del territorio condotte dai Carabinieri hanno permesso di identificare celermente la presunta responsabile; pertanto, gli elementi di prova raccolti
sono stati rassegnati alla Procura della Repubblica di Sassari che, valutata la gravità dei fatti, ha richiesto e ottenuto l’emissione di una misura cautelare restrittiva da parte del Giudice per le Indagini Preliminari. I Carabinieri hanno quindi provveduto a rintracciare la donna e, al termine delle formalità di rito, l’arrestata è stata condotta presso la Casa Circondariale di Sassari - Bancali.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
2/5/2026
Droga a Sassari: inseguimento in centro
Inseguimento tra i vicoli del centro storico di Sassari. La Polizia di Stato arresta per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un giovane con 25 grammi di eroina
3/5/2026
Spaccio a Sassari: un arresto
L’intervento è stato sviluppato nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti e nella circostanza l’attenzione dei militari dell’Arma è stata richiamata da alcuni movimenti sospetti rilevati nei pressi di un’abitazione situata nella periferia cittadin
30/4Sbarca ad Alghero con 1 kg di droga nello stomaco
24/4116 ovuli di eroina nello stomaco: arrestato
19/4Perseguita la vicina di casa: arrestato
15/4Le rubano la bici e segue il ladro con il Gps
14/4Nulvi: aggredisce il padre con la pala
14/4Violenza sessuale, arresto a Porto Torres
11/4Assalto all’aeroporto, 43enne si consegna
10/4A Bosa ucciso con il cacciavite, arrestato il figlio
9/4Maltrattamenti in famiglia: marito in carcere
4/4Sassari: lotta alle baby-gang
« indietro archivio arresti »
4 maggio
A-Mare è il sintomo di un metodo
4 maggio
Raccoglie coralli a Tramariglio: multa
4 maggio
In aereo con sabbia e conchiglie



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)