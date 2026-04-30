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Cor 16:28
Droga a Sassari: inseguimento in centro
Inseguimento tra i vicoli del centro storico di Sassari. La Polizia di Stato arresta per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un giovane con 25 grammi di eroina
Droga a Sassari: inseguimento in centro

SASSARI - Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura di Sassari, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Sassari hanno tratto in arresto un giovane per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante il regolare pattugliamento delle vie del centro cittadino, l’attenzione di una volante è stata attirata dalla presenza di un soggetto in Piazza Tola.

Alla vista degli operatori e alla successiva richiesta di esibire i documenti di identità, il soggetto ha reagito dandosi a una fuga precipitosa a piedi, nel tentativo di far perdere le proprie tracce tra i vicoli del centro storico. Ne è scaturito un concitato inseguimento: un agente della volante si è posto immediatamente all’inseguimento del fuggitivo, tallonandolo senza mai perderlo di vista. Il percorso della fuga ha interessato una vasta area del centro storico, snodandosi attraverso via Pettenadu, via Rosello, via Ramai, via Organari e Corso Vittorio Emanuele.

La corsa del malvivente si è interrotta in vicolo San Carlo, dove il poliziotto è riuscito a raggiungere il giovane e a bloccarlo. A seguito della successiva perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto, occultati all’interno dei pantaloni, due ovuli contenenti circa 25 grammi di eroina. Lo stupefacente è stato sequestrato e sottratto al mercato dello spaccio locale. Il giovane è stato condotto presso gli uffici della Questura e dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente. Nella mattinata successiva, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto.
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