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Cor 18:03
Venerdì di passione ad Alghero
Si apre con la processione dell’Addolorata la Setmana Santa a l´Alguer 2026. Domenica la Benedizione delle Palme nella Chiesa di San Francesco
Venerdì di <i>passione</i> ad Alghero

ALGHERO - La città di Alghero si prepara a vivere uno dei momenti più partecipati, identitari e intimi della sua centenaria tradizione: Si apre con il venerdì di passione la Setmana Santa a l'Alguer.
La processione dell’Addolorata percorrerà dalla Chiesa di San Francesco, via C. Alberto, Piazza Duomo, Via Santa Barbara, Via Cavour, Via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via Simon, Via Roma, Via C. Alberto, Chiesa di San Francesco. Rientro della Confraternita alla Chiesa della Misericordia. Si proseguirà domenica.

29 MARZO: Domenica delle Palme
Ore 10:00 – Benedizione delle Palme nella Chiesa di San Francesco. Processione verso la Cattedrale: via P. Umberto, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Piazza Duomo, Cattedrale.
Ore 10:30 – Cattedrale: Santa Messa presieduta dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino.
Rientro della Confraternita presso la Chiesa della Misericordia.
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