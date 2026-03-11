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Cor 8:22
In distribuzione il Santo Rosario in algherese
Il libretto del Santo Rosario sarà distribuito nella sede dell’Omnium Cultural de l’Alguer in Via La Marmora 64 nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,30 e il mercoledì dalle 10,30 alle 12,00
In distribuzione il Santo Rosario in algherese

ALGHERO - Anche quest’anno in occasione della Settimana Santa, Omnium Cultural de l’Alguer distribuisce gratuitamente il Santo Rosario in algherese. Il libretto del Santo Rosario sarà distribuito nella sede dell’associazione in Via La Marmora 64 nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,30 e il mercoledì dalle 10,30 alle 12,00. Il Santo Rosario in algherese, che ha avuto l’approvazione ecclesiastica, è un regalo per i fedeli e uno stimolo per pregare nella propria lingua non solo durante la Settimana Santa. Nella foto è rappresentata la Ceramica dell’artista Marco Silecchia che raffigura la Madonna del Rosario presente nella facciata della Chiesa del Rosario di Via XX Settembre.
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