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S.A. 18:56
Concerto ispirato al balletto al Canepa
Saranno le pianiste Chiara Nicora e Francesca Rivabene, ospiti della rassegna cameristica, a interpretare sullo stesso strumento capolavori scritti per il balletto. Appuntamento giovedì 9 aprile
Concerto ispirato al balletto al Canepa

SASSARI - Indimenticabili melodie dei grandi balletti classici proposte nell’affascinante versione per pianoforte a quattro mani: è questo il tema del quarto appuntamento con I Concerti di primavera, la rassegna dell’Associazione Culturale Ellipsis in programma per giovedì 9 aprile alle 20.30 nella sala Sassu del Conservatorio Canepa di Sassari. Saranno le pianiste Chiara Nicora e Francesca Rivabene, ospiti della rassegna cameristica, a interpretare sullo stesso strumento capolavori scritti per il balletto. Non a caso, a introdurre la serata sarà Invito alla danza di Carl Maria von Weber,nella trascrizione di Carl Klage. Verranno poi eseguite, da Il lago dei cigni di Piotr Ilič Tchaikovsky, Danza araba, Danza spagnola e Danza napoletana nella trascrizione di Claude Debussy. Spazio quindi al Valzer op. 36 per pianoforte a 4 mani di Johannes Brahms.

Ancora di Tchaikovsky, il Valzer da La bella addormentata trascritto da Sergej Rachmaninov e da Lo schiaccianoci, trascritti da Eduard Langer, la Danza della Fata Confetto e il Valzer dei fiori. Concluderanno il concerto due Danze ungheresi (n. 1 e n. 5) di Brahms e il celeberrimo Bolero di Maurice Ravel trascritto per pianoforte a quattro mani dallo stesso autore. Chiara Nicora è diplomata con il massimo dei voti in Pianoforte al Conservatorio di Firenze e successivamente in clavicembalo al Conservatorio di Torino, perfezionandosi poi con importanti maestri. Svolge un’intensa attività concertistica come pianista e cembalista, collaborando con prestigiose orchestre e musicisti ed esibendosi anche come solista in Italia e all’estero. Ha inciso per diverse etichette suonando su strumenti originali. Laureata al DAMS di Bologna e in Musica da Camera a Como, è diplomata in Musicoterapia.

È docente al Conservatorio Cantelli di Novara e autrice del libro Angeli musicanti.
Francesca Rivabene, pianista diplomata con lode e menzione d’onore al Conservatorio di Firenze, si è perfezionata a Cracovia e specializzata in tastiere antiche, conseguendo lauree con lode in clavicembalo, clavicordo e fortepiano. Vincitrice di vari concorsi, svolge attività concertistica in Italia e all’estero con un repertorio che va dalla musica antica alla contemporanea, includendo anche prime esecuzioni. Ha affiancato alla carriera artistica l’attività di ricerca musicologica e teatrale. È docente al Conservatorio di Bergamo e al Liceo Musicale di Varese. Sono previsti sconti speciali per gli iscritti a Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Università di Sassari, Liceo musicale “Azuni” e borsisti ERSU.

Nella foto: Francesca Rivabene e Chiara Nicora
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