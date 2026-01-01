S.A. 16:48

All´Astra Famiglie a teatro nel fine settimana

A Sassari Sabato 11 e domenica 12 aprile alle 18 fiabe ribaltate e sorprese continue con Biancarentola E Cappuccino – Il Frullafiabe (Parte II) nuova produzione della compagnia La Botte e cilindro. Lo spettacolo è di Luca Dettori per la regia di Daniela Cossiga e Antonella Masala

SASSARI - Prosegue con successo al teatro Astra la 36ª edizione di “Famiglie a Teatro”, l’unica vera stagione dedicata al teatro per ragazzi in Sardegna organizzata dalla compagnia La Botte e il Cilindro con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Comune di Sassari e Fondazione di Sardegna. Sabato 11 e domenica 12 aprile alle 18 fiabe ribaltate e sorprese continue con Biancarentola E Cappuccino – Il Frullafiabe (Parte II) nuova produzione della compagnia La Botte e cilindro. Lo spettacolo è di Luca Dettori per la regia di Daniela Cossiga e Antonella Masala. Sul palco Daniela Cossiga, Antonella Masala e Antonello Foddis disegno luci Paolo Palitta, scenotecnica e fonica Michele Grandi. La storia è ambientata nel Bosco delle Fiabe dove c’è sempre un gran via vai… soprattutto la domenica sera. Se però a raccontare le storie è un arzillo nonnetto un po’ smemorato e facilmente confuso, allora tutto può succedere.



Così il bosco si trasforma in un castello, i sentieri si intrecciano come in un labirinto, e le fiabe più celebri si mescolano in un turbinio di sorprese. In questo secondo capitolo di Biancarentola E Cappuccino, tornano i celeberrimi personaggi delle favole da Cenerentola alla Bella Addormentata, dal Gatto con gli Stivali alla Bella e la Bestia, con incursioni nel mondo di Biancaneve e persino di Re Artù! Ma anche questa nuova edizione abbandona le versioni tradizionali ,qui le trame si stravolgono, si ribaltano, si confondono e i protagonisti si ritrovano catapultati nelle storie dei loro celebri “colleghi”. Il risultato? Un esilarante intreccio teatrale in cui tre soli attori danno vita a decine di personaggi con cambi di costume fulminei, ritmo incalzante e comicità assicurata. Un’ora abbondante di fantasia, sorprese e puro divertimento per grandi e piccini.