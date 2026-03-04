Cor 18:37 Al Civico Teatro di Alghero Roberto Abbiati La stagione Teatri di Prima Necessità _ Primavera 2026 a cura del Teatro d’Inverno prosegue l’11 marzo alle ore 20.30 con un imperdibile Roberto Abbiati in “Il vecchio e il marlin”, spettacolo tratto dal romanzo di Ernest Hemingway “Il vecchio e il mare” per il riadattamento di Roberto Abbiati, Claudio Morganti e Johannes Schlosser



ALGHERO - Un vecchio marlin e un vecchio pescatore si incontrano al largo dell’oceano. Non si conoscevano prima, non si erano mai incontrati prima. Si studiano, cercano di capire cosa pensa l’uno e cosa ragiona l’altro, finché per far bella figura davanti al pubblico, decidono di darsi battaglia con un gran sciabordio d’acqua e sussulti d’onda.



Un po’ la metafora di ciò che gli artisti fanno quando si illudono pensando di riuscire a rendere il mondo un luogo migliore, senza riuscirci. Ma non si può fare a meno di continuare. Questa è anche la storia di un piccolo uomo che mette in gioco la sua vita per catturare un grande pesce, ma quell’uomo è anche un piccolo e vecchio clown pieno di dignità e grazia che gli uomini giusti vedono guardandosi allo specchio.



Lo spettacolo per la regia di Claudio Morganti è prodotto da “Gli incamminati centro di produzione teatrale BAM teatro”. Per info e prenotazioni: WhatsApp 3762486698 - 3338578630 - prenota@teatrodinverno.it. Biglietti disponibili nei giorni di spettacolo presso il botteghino del Civico Teatro “Gavì Ballero” dalle ore 19:30 al costo di € 12 intero e € 10 ridotto.