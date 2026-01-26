Alguer.it
S.A. 10:32
Dante e il viaggio all´Inferno in scena ad Ozieri
La produzione, firmata da Mario Lubino e Margherita Frau, si ispira all´Inferno del grande poeta fiorentino e propone un intenso percorso teatrale all’interno dell’opera dantesca. Appuntamento sabato 31 gennaio
Dante e il viaggio all´Inferno in scena ad Ozieri

OZIERI - Al Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri, sabato 31 gennaio alle ore 20.30, (con matinée per le scuole alle ore 11), va in scena lo spettacolo “Dante, viaggio all’inferno”, presentato dalla Compagnia Teatro Sassari con il patrocinio del Comune di Ozieri e il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna. La produzione, firmata da Mario Lubino e Margherita Frau, si ispira all'Inferno del grande poeta fiorentino e propone un intenso percorso teatrale all’interno dell’opera dantesca, capace di coniugare parola, emozione e potenza visiva. La regia è di Mario Lubino, che è anche in scena insieme a Stefano Dionisi, Margherita Frau e Aldo Milia, in un allestimento che mette al centro il viaggio dell’uomo tra dannazione e redenzione, attraverso immagini suggestive e una narrazione coinvolgente.

Le scene sono curate da Tomaso Tanda e Uccio Sisto, luci e fonica da Tony Grandi, le musiche originali da Mario Chessa e Marco Piras, mentre i costumi sono realizzati da OPPURE aps. Il viaggio, irto di difficoltà, inizierà dall’inferno, dove incontrerà personaggi illustri condannati per non aver rispettato le leggi della tomistica e che cercheranno di impedire al poeta di raggiungere il suo scopo.

Fra il sogno e la realtà letteraria quest’opera teatrale, scritta nello stile comico ed irriverente della commedia dell’arte, ripercorre il viaggio di Dante all’inferno, coniugando la comicità con la storia dei cinque personaggi, Caronte, Ciacco, Francesca, Ulisse e il Conte Ugolino, oltre alla lonza, al leone e alla lupa, maschere della commedia dell'arte, rivisitando i canti della Divina Commedia in chiave umoristica, rimanendo fedelmente attinente al testo originale. Lo spettacolo si presenta come un’occasione significativa per avvicinare il pubblico, e in particolare gli studenti grazie alla rappresentazione mattutina, a uno dei capisaldi della letteratura mondiale, reinterpretato in chiave teatrale contemporanea, confermando l’impegno della Compagnia Teatro Sassari nella diffusione della cultura e nella valorizzazione dei grandi classici attraverso un linguaggio accessibile e di forte impatto scenico.

Nella foto (di Elisa Casula): una scena dello spettacolo
26/1/2026
