S.A. 8:15 Teatri di Prima Necessità: spettacolo ad Alghero Questa sera lo spettacolo "Scatole Cinesi" in programma mercoledì 25 marzo nel Civico Teatro "Gavì Ballero", interpretato da Antonello Foddis e Giovanni Trudu per la regia di Giuseppe Ligios



ALGHERO - Nuovo appuntamento con la stagione Teatri di Prima Necessità _ Primavera 2026 a cura del Teatro d’Inverno. Mercoledì 25 marzo alle ore 20:30 al Civico Teatro “Gavì Ballero” andrà in scena la commedia “Scatole Cinesi” interpretata da Antonello Foddis e Giovanni Trudu per la regia di Giuseppe Ligios. Una cena tra amici può sempre riservare degli imprevisti, allora ci si fa in quattro, anzi in cinque perché tutto possa concludersi nel migliore dei modi. Questo il meccanismo alla base dell’esilarante pièce dal ritmo incalzante e dai risvolti inattesi e a tratti surreali prodotta dal Teatro d’Inverno. Un lavoro complesso nel quale si alternano le vicende dei protagonisti e reso ancora più “cinetico” dal continuo acrobatico cambio di ruolo degli attori.