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S.A. 17:56
Storico accordo fra Comune e 10 associazioni a Sennori
L’amministrazione comunale dà loro in concessione i locali dove insediare la sede legale e operativa ottenendo in cambio servizi per la comunità, che ogni associazione garantirà ciascuna nel proprio ambito
Storico accordo fra Comune e 10 associazioni a Sennori

SENNORI - Il Comune di Sennori e dieci associazioni culturali, sociali e sportive hanno siglato nei giorni scorsi un accordo storico: l’amministrazione comunale dà loro in concessione i locali dove insediare la sede legale e operativa ottenendo in cambio servizi per la comunità, che ogni associazione garantirà ciascuna nel proprio ambito. Le convenzioni stipulate secondo le indicazioni fornite dalla Giunta comunale hanno una durata triennale e sono rinnovabili. Sono state siglate con dieci associazioni che operano a Sennori: Il Lentischio, Sos Femminedos, Janas, Gruppo folk Città di Sennori, Coro polifonico Città di Sennori, Coro voci bianche NextGen, Banda musicale Città di Sennori, Gigantes, Pro Loco Sennori, Sardegna Emergenza.

Il percorso per giungere alla definizione delle convenzioni è stato lungo e articolato: gli uffici comunali hanno svolto una analisi approfondita del patrimonio comunale, con la stima aggiornata del valore degli immobili da destinare a sedi delle associazioni. Dai risultati di questo studio è stato determinato il valore dei vari canoni di affitto e in base a questi sono stati parametrati i servizi che ciascuna associazione dovrà garantire alla comunità di Sennori in cambio della sede. I servizi offerti da ciascuna associazione rientreranno bell’ambito delle loro attività specifiche: quindi le associazioni culturali, per esempio, eseguiranno un certo numero di spettacoli a ingresso gratuito per il pubblico, o altri eventi che coinvolgeranno la cittadinanza; Sardegna Emergenza garantirà la necessaria presenza delle ambulanze e l’assistenza durante un certo numero di manifestazioni pubbliche, e così via.

«Siamo arrivati a una soluzione che porta vantaggi reciproci alle associazioni, che hanno bisogno di una sede, e alla comunità, che potrà usufruire di una serie di servizi», commenta la consigliera comunale con delega alla Cultura, Turismo e Attività produttive, Elena Cornalis. «Con grande impegno degli uffici comunali, abbiamo adottato un sistema innovativo di convenzioni, secondo una politica di azioni che risponde nel concreto, con atti di alto valore sociale, a quelle che sono le esigenze del territorio», spiega il sindaco, Nicola Sassu. «Da una parte si dà una attesa risposta alle associazioni, mettendo loro a disposizione le agognate sedi per svolgere al meglio le attività, dall’altra, con uno scambio equo, si valorizza il patrimonio immobiliare del Comune e si offrono ai cittadini dei servizi indirizzati a migliorare sia la qualità di vita dell’intera comunità, sia l’immagine di Sennori».
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