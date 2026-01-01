S.A. 14:34 Maltrattamenti in famiglia: marito in carcere L’indagato, dalla fine del 2022 al marzo 2026, avrebbe sottoposto la moglie a ripetute violenze psicologiche, umiliazioni e minacce, alle quali in alcune circostanze avrebbero assistito i figli minori della coppia



BOSA - Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Macomer per una vicenda di maltrattamenti in famiglia, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Oristano su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’indagato, dalla fine del 2022 al marzo 2026, avrebbe sottoposto la moglie a ripetute violenze psicologiche, umiliazioni e minacce, alle quali in alcune circostanze avrebbero assistito i figli minori della coppia. Tali condotte hanno costretto la vittima a trasferirsi insieme ai figli a casa della madre.



Nell’ultimo episodio, l’uomo ha scavalcato il cancello dell’abitazione dove abitava la donna. È stato proprio questo accadimento che ha spinto la donna a denunciare tutto ai carabinieri della stazione di Bosa. I militari, sotto il coordinamento della Procura di Oristano, hanno dato riscontro al racconto della raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a carico della persona indagata. Le violazioni accertate dai carabinieri e refertate all’Autorità Giudiziaria hanno portato all’emissione della misura e per il 41enne è stata disposta la misura custodiale in carcere. Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo.