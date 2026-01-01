Cor 18:50 Muros: aggredisce il padre convivente Arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate nei confronti del padre convivente. Provvidenziale l´intervento dei carabinieri della stazione di Ossi



OSSI - Nei giorni scorsi a Muros (SS), i Carabinieri della Stazione di Ossi, supportati dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate nei confronti del padre convivente. L’intervento è scaturito a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta tramite il numero unico di emergenza 112, che ha permesso ai militari dell’Arma di intervenire tempestivamente presso l’abitazione della vittima.



Sul posto, i Carabinieri hanno individuato l’anziano genitore che presentava una ferita lacero-contusa al capo, conseguenza di un’aggressione fisica appena subita. Le immediate attività d’indagine hanno permesso di appurare che il presunto autore, rientrato in casa durante la notte, era stato richiamato dal padre poiché stava arrecando disturbo. In tale contesto, il giovane avrebbe reagito colpendo il genitore con calci e pugni e scagliandogli contro il cassetto di un comodino, oltre a varie bottiglie e alcuni bicchieri.



Nel tentativo di far desistere il figlio, il padre ha impugnato un coltello da cucina e, nella colluttazione che ne è seguita, ha cagionato al giovane un ferita a un dito della mano. Entrambi i soggetti, dopo aver ricevuto le necessarie cure mediche, hanno riportato alcuni giorni di prognosi, mentre il coltello utilizzato nel corso della lite è stato recuperato e sottoposto a sequestro. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, l’arrestato è stato ristretto presso le camere di sicurezza dell'Arma, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.