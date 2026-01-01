Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCronacaArresti › Muros: aggredisce il padre convivente
Cor 18:50
Muros: aggredisce il padre convivente
Arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate nei confronti del padre convivente. Provvidenziale l´intervento dei carabinieri della stazione di Ossi
Muros: aggredisce il padre convivente

OSSI - Nei giorni scorsi a Muros (SS), i Carabinieri della Stazione di Ossi, supportati dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate nei confronti del padre convivente. L’intervento è scaturito a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta tramite il numero unico di emergenza 112, che ha permesso ai militari dell’Arma di intervenire tempestivamente presso l’abitazione della vittima.

Sul posto, i Carabinieri hanno individuato l’anziano genitore che presentava una ferita lacero-contusa al capo, conseguenza di un’aggressione fisica appena subita. Le immediate attività d’indagine hanno permesso di appurare che il presunto autore, rientrato in casa durante la notte, era stato richiamato dal padre poiché stava arrecando disturbo. In tale contesto, il giovane avrebbe reagito colpendo il genitore con calci e pugni e scagliandogli contro il cassetto di un comodino, oltre a varie bottiglie e alcuni bicchieri.

Nel tentativo di far desistere il figlio, il padre ha impugnato un coltello da cucina e, nella colluttazione che ne è seguita, ha cagionato al giovane un ferita a un dito della mano. Entrambi i soggetti, dopo aver ricevuto le necessarie cure mediche, hanno riportato alcuni giorni di prognosi, mentre il coltello utilizzato nel corso della lite è stato recuperato e sottoposto a sequestro. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, l’arrestato è stato ristretto presso le camere di sicurezza dell'Arma, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14/5Passaporto alterato: bloccato in Aeroporto
14/5Ritira un pacco da 5 kg di hashish: arrestato
7/5Coppia latitante: arrestati nel centro storico di Sassari
4/5Vende marijuana: arresto a Porto Torres
4/5Doppia rapina: arresto a Sassari
3/5Spaccio a Sassari: un arresto
2/5Droga a Sassari: inseguimento in centro
30/4Sbarca ad Alghero con 1 kg di droga nello stomaco
24/4116 ovuli di eroina nello stomaco: arrestato
19/4Perseguita la vicina di casa: arrestato
« indietro archivio arresti »
18 maggio
«Boe a Porto Conte, traditi i diportisti»
17 maggio
Alghero: esplosione in via Palomba
18 maggio
«Campeggio abusivo al porto»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)