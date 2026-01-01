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S.A. 16:49
Ritira un pacco da 5 kg di hashish: arrestato
L´uomo avrebbe tentato di fuggire ma è stato prontamente fermato dai Carabinieri di Olbia, che hanno recuperato il pacco ed ispezionato il relativo contenuto, consistente in oltre 5 kg di hashish, suddivisi in 57 panetti
Ritira un pacco da 5 kg di hashish: arrestato

OLBIA - Nella tarda serata di mercoledì 13 maggio 2026, i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Olbia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 25enne locale, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, a seguito di un dedicato servizio di osservazione nel centro abitato arzachenese, hanno sottoposto a controllo il giovane, dopo che lo stesso aveva ritirato un pacco voluminoso da un locker point. Alla vista dei militari, il soggetto ha gettato a terra il plico prelevato ed ha cercato di dileguarsi, venendo però prontamente fermato dai Carabinieri, che hanno recuperato il pacco ed ispezionato il relativo contenuto, consistente in oltre 5 kg di hashish, suddivisi in 57 panetti.

Gli militari hanno dunque esteso la perquisizione all’abitazione dell’arrestato, ove hanno rinvenuto, in uno sgabuzzino nascosto dietro un armadio, ulteriori 60 grammi di marijuana e tre bilancini di precisione, utilizzati per la pesatura della sostanza stupefacente. Quanto trovato è stato sottoposto a sequestro. A termine dell’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, l’uomo è stato trasferito presso il carcere di Nuchis, in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio e dei centri urbani, finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti.
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