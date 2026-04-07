S.A. 20:48 Omaggio musicale a Ravel a Cagliari Il programma ideato da Roberto Piana intreccia capolavori celebri con pagine meno note di compositori appartenenti alla cerchia di Ravel. Appuntamento sabato 11 aprile



SASSARI - Un omaggio alla figura di Maurice Ravel e un'esplorazione affascinante della sua rete di influenze, amicizie e scambi artistici nella vivacissima Parigi dei primi del Novecento. Sabato 11 aprile alle ore 18.00, nelle sale di Palazzo Siotto a Cagliari, prosegue la V Stagione Concertistica di Castello con "Ravel Circle" (Il Circolo di Ravel), un progetto ideato e interpretato dal pianista e compositore Roberto Piana. Dopo il recital di Amedeo Cannas, dedicato a Johann Sebastian Bach, la rassegna primaverile dell'associazione. L'Armonica Danza delle Muse propone una serata incentrata su Ravel, figura chiave dell'impressionismo musicale francese, e sul suo mondo artistico - un laboratorio di idee, incontri e contaminazioni tra musica, pittura e letteratura. Il programma ideato da Roberto Piana intreccia capolavori celebri con pagine meno note di compositori appartenenti alla cerchia di

Ravel, delineando un percorso sonoro che invita il pubblico a riscoprire l'atmosfera culturale di un'epoca in cui Parigi era il cuore pulsante dell'arte europea. Un concerto che non solo rende omaggio al genio di Ravel, ma offre anche una profonda contestualizzazione storica e culturale,

restituendo al pubblico il ritratto vivo di un'epoca irripetibile e di una straordinaria comunità di artisti.



Nella foto: Roberto Piana