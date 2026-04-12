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Cor 10:06
Ad Alghero nasce il festival dell´Olio
Evoa, è il nuovo festival con cui Distretto Rurale Alghero–Olmedo, Fondazione Alghero, Comune di Alghero e Comune di Olmedo intendono avviare una serie di iniziative per la promozione e valorizzazione delle produzioni e del paesaggio olivicolo
Ad Alghero nasce il festival dell´Olio

ALGHERO - Alghero si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento culturale e gastronomico destinato a diventare un punto di riferimento per il settore olivicolo regionale. Si chiama EVOA ed è il festival interamente dedicato all'olio extravergine di oliva, in programma dal 21 al 23 maggio 2026 nel centro storico e negli spazi della città. L'iniziativa è promossa dal Distretto Rurale Alghero–Olmedo con il supporto di Fondazione Alghero, Comune di Alghero e Comune di Olmedo, e si propone come evento trasversale - capace di parlare tanto agli addetti ai lavori quanto al grande pubblico - attraverso un programma che integra degustazioni guidate, assaggi, mostre, incontri e talk con produttori ed esperti del settore.

Tra le iniziative in programma, una in particolare chiama direttamente in causa la cittadinanza. Il Distretto Rurale ha avviato una raccolta di immagini storiche sull'olivicoltura locale: fotografie d'epoca dedicate alla raccolta delle olive, alle spremitura nei frantoi, alle famiglie dell'area algherese e del Nord Ovest Sardegna legate alla coltivazione degli olivi.

Il materiale raccolto sarà digitalizzato, stampato ed esposto in una mostra fotografica allestita nell'ambito di Evoa - un archivio visivo collettivo che restituisce alla comunità la propria memoria agricola. Chi è in possesso di Fotografie, documenti, video storici fino agli anni 70 sul tema è invitato a portarle presso Fototecnica Studio di Gianni Monti in Via XX Settembre 13, Alghero, dove lo staff si occuperà della digitalizzazione e della selezione del materiale espositivo. Non è richiesta nessuna competenza tecnica: basta una foto, una storia, un ricordo.
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