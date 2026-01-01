Cor 10:30 Basket U17, le ragazze dell´Alghero Nazionali Un percorso straordinario per le algheresi, culminato con le decisive vittorie contro Ragusa e Crema, nonostante una sconfitta contro Firenze, ma con prestazioni di alto livello: Sap Alghero unica squadra del sud Italia alle finali nazionali in Piemonte



ALGHERO - Traguardo storico per la Sap Alghero: Con la massima serie giovanile femminile - under 17 - si qualifica, unica squadra in Sardegna e del sud Italia, alle finali nazionali di categoria in programma dal 27 aprile al 3 maggio tra Venaria e Tortona. Lo straordinario risultato è frutto di un intenso e competitivo percorso sportivo, che ha visto le atlete algheresi impegnate nel Concentramento n. 6 dal 10 al 12 aprile a Formia, dove si sono confrontate con alcune delle migliori squadre italiane della categoria.



Il cammino della Sap Alghero è iniziato in modo convincente, con un netto successo su Pegaso Ragusa (84-47). La squadra ha dimostrato sin da subito di avere ritmo, una difesa solida e una qualità offensiva di alto livello. Tuttavia, nel secondo incontro, la squadra ha subito una sconfitta contro la Basket Firenze Academy (72-56), vice-campione d’Italia nella stagione 2024/2025. Nonostante la momentanea battuta d’arresto, le ragazze hanno mostrato grande intensità e carattere, rimanendo in partita contro un avversario di tale calibro.



La qualificazione si è decisa nell'ultima sfida contro Basket Team Crema, dove la SAP Alghero ha dato il massimo. Il punteggio finale di 59-46 ha premiato una prestazione intensa, caratterizzata da una solida applicazione difensiva e lucidità nei momenti chiave. La soddisfazione è palpabile in casa Alghero, dove lo staff tecnico, guidato dai coach Antonello Muroni e Paolo Patta, ha svolto un lavoro eccezionale. Hanno costruito un percorso con attenzione e competenza, favorendo una crescita significativa del gruppo, sia sul piano sportivo che umano. Fondamentale anche il supporto della dirigenza, con Silvia Oggiano come punto di riferimento costante per la squadra.



«Il traguardo raggiunto è il risultato dell’impegno quotidiano e della serietà dimostrata dalle ragazze – commentano Muroni e Patta –. Durante la stagione abbiamo assistito a un miglioramento costante, accompagnato da determinazione, spirito di sacrificio e unità di squadra. Raggiungere questi livelli non era affatto semplice, ma il gruppo ha risposto con carattere e maturità. Siamo entusiasti del percorso svolto fino ad ora e pronti per la sfida a livello nazionale». Ogni atleta ha dato un contributo fondamentale: dal capitano Giorgia Chelo, che si è distinta per intensità e leadership, a Viola Cantoni, Ilenia Cazzari, Ilaria Fabio, Beatrice Manca, Martina Peana, Carlotta Pierangeli, Lucrezia Sanna, Jeanne Marie Samake, Oumou Traore e Anna Zoagli. Tutte hanno partecipato a questo cammino di crescita e spirito di squadra. Il ringraziamento speciale della società va agli sponsor Centro MEC, Pedramare, Les Arenes Alghero e Alguer Mia, il cui sostegno ha avuto un ruolo cruciale nel raggiungimento di questo traguardo.



Ora, lo sguardo è rivolto alle Finali Nazionali Kellogg’s Under 17 – Trofeo Roberta Serradimigni, che si terranno dal 27 aprile al 3 maggio tra Venaria e Tortona. Un palcoscenico d'élite dove la Sap Alghero avrà l'opportunità di misurarsi con le migliori 16 squadre italiane. Questo appuntamento rappresenta il culmine della stagione e una nuova opportunità per continuare a scrivere, passo dopo passo, la propria straordinaria storia.