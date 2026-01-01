Cor 13:44 Alghero ospita il progetto “Camminare Insieme” L’iniziativa si conferma come uno dei principali pilastri educativi del movimento Minibasket italiano, coinvolgendo oltre 220 società su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di diffondere i valori dello sport, favorire la crescita personale dei giovani atleti e promuovere il divertimento attraverso il gioco



ALGHERO — La Pallacanestro Alghero è lieta di ospitare, il prossimo martedì 19 maggio dalle ore 16:30 alle 19:30 presso il Pala Manchia, il progetto “Camminare Insieme” promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro Minibasket per la stagione 2025-2026. L’iniziativa si conferma come uno dei principali pilastri educativi del movimento Minibasket italiano, coinvolgendo oltre 220 società su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di diffondere i valori dello sport, favorire la crescita personale dei giovani atleti e promuovere il divertimento attraverso il gioco.



Il progetto, curato dai tecnici federali Maurizio Cremonini e Roberta Regis, prevede incontri formativi rivolti a bambini, istruttori e famiglie, offrendo un’importante occasione di confronto, apprendimento e condivisione. In Campo le squadre della Pallacanestro Alghero: alle 16:30 le Libellule e gli Scoiattoli , alle17:30 Gazzelle e Aquilotti e alle 18:30 le Esordienti Femminile.



“Camminare Insieme” pone al centro il Minibasket come strumento educativo, sociale e di benessere, andando oltre la dimensione puramente agonistica. Tra i valori fondamentali promossi vi sono la condivisione, l’impegno, il senso di appartenenza e l’attenzione ai dettagli, elementi chiave per accompagnare al meglio il percorso di crescita dei più giovani. Il Minibasket come palestra di crescita, dentro e fuori dal campo.



L’appuntamento rappresenta un’importante opportunità per tutto il territorio ed è aperto a tutti gli Istruttori della Provincia che vorranno presenziare, confermando l’impegno della Pallacanestro Alghero nella promozione dello sport giovanile e dei suoi valori educativi.



Nella foto: Cremonini Maurizio e Antonello Muroni