Cor 20:14 E´ finita: Dinamo nel baratro della A2 Con la sconfitta a Sassari contro la Virtus Bologna la Dinamo Bando di Sardegna Sassari è matematicamente ultima della classe: sarà retrocessione



SASSARI - Troppo forte Bologna, così per la Dinamo Sassari si aprono matematicamente le porte della serie A2. Finisce così un ciclo per il Banco di Sardegna Sassari. La sirena del PalaSerradimigni riserva il verdetto più amaro possibile. La Virtus Olidata Bologna vince per 73-80 e blinda il primo posto in classifica, condannando la Dinamo alla matematica certezza dell'ultimo posto in classifica.



DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 73-80



DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Marshall 9, Buie 9, Macon 15, Zanelli 8, Seck NE, Beliauskas 4, Ceron 7, Casu NE, Vincini, Mezzanotte 2, Thomas 6, McGlynn 13 (9 reb). Allenatore: Mrsic



VIRTUS OLIDATA BOLOGNA: Edwards 8, Pajola 12, Niang 16, Smailagic, Alston 3, Hackett 8, Ferrari, Diarra 6, Jallow 5, Diouf 11, Akele, Yago Dos Santos 11. Allenatore: Jakovlijevic



PARZIALI: 13-14; 37-30 (24-16); 52-60 (15-30); 73-80 (21-20)



ARBITRI: Attard, Bartoli, Bongiorni