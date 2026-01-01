Cor 15:20 Campionesse U13, storico triplete per Alghero Sap Alghero vince anche il campionato regionale sardo U13 femminile di basket e porta la città sul tetto della Sardegna. Contro la Dinamo 2000 finisce 32-41: adesso gli spareggi per l´accesso alla finale nazionale. Le immagini della festa alla Cunetta



Kings si aggiudica il prestigioso torneo Jr. NBA FIP Under 13 femminile, superando in una finale intensa e combattuta la Dinamo 2000 Clippers con il punteggio di 41-32. L’avvio di gara è tutto di marca sassarese. Le ragazze guidate da coach Pilia entrano in campo con la giusta cattiveria agonistica, riuscendo a imbrigliare l’attacco catalano. I primi due quarti vedono la Dinamo 2000 padrona del parquet, chiudere il primo periodo sul 12-9 e andare al riposo lungo con un incoraggiante 20-15.



Tuttavia, l’intervallo porta consiglio alla formazione di Antonello Muroni e Eleonora Cresci. Al rientro dagli spogliatoi, le Alghero Kings cambiano marcia: una difesa asfissiante e una maggiore precisione sotto canestro permettono alle catalane di piazzare un parziale decisivo di 12-4 nel terzo quarto. Sorpasso effettuato (27-24) e inerzia della gara totalmente ribaltata. Nell’ultima frazione, la Dinamo 2000 prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo per ricucire lo strappo, ma la stanchezza e la solidità delle Kings (trascinate dagli 11 punti a testa di Rinaldi e Zoagli) chiudono ogni porta. Il match termina 41-32, dando il via alla festa algherese. La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione del vice presidente e consigliere della FIP Sardegna, Giampiero Sechi, insieme al consigliere Giuseppe Manca, che hanno consegnato i riconoscimenti ai tecnici delle due squadre e la coppa alle giovani atlete, protagoniste di una giornata all’insegna dei valori del basket e del divertimento targato NBA.



Per la Sap Alghero si tratta di un risultato storico: la vittoria delle giovanissime si aggiunge infatti ai titoli regionali femminili



Dinamo 2000 Clippers – SAP Alghero Kings 32-41

Parziali: 12-9; 8-6; 4-12; 8-14.

Dinamo 2000 Clippers: Mura, Contini, Manca 1, Satta 1, Sarritzu, Pilia 9, Rotondo 8, Puggioni 6, Lococo, Marras 4, Pinna, Kouadio 2. Allenatore: Antonio Pilia e Davide Muritttu.

SAP Alghero Kings: Peana 4, Cantoni, Caneo, Chiarenza, Niolu, Monte 2, Tiloca 10, Rinaldi 11, Spanedda 1, Douglas 2, Sanna, Zoagli 11. Allenatore: Antonello Muroni e Eleonora Cresci.

Arbitri: Edoardo Deidda (Ossi) e Jacopo Ragnedda (Sassari).



ALGHERO - Il cuore delle ragazze di Alghero batte più forte nella finalissima regionale. La Scuola Addestramento Pallacanestro Algherosi aggiudica il prestigioso torneo Jr. NBA FIP Under 13 femminile, superando in una finale intensa e combattuta la Dinamo 2000con il punteggio di 41-32. L’avvio di gara è tutto di marca sassarese. Le ragazze guidate da coach Pilia entrano in campo con la giusta cattiveria agonistica, riuscendo a imbrigliare l’attacco catalano. I primi due quarti vedono la Dinamo 2000 padrona del parquet, chiudere il primo periodo sul 12-9 e andare al riposo lungo con un incoraggiante 20-15.Tuttavia, l’intervallo porta consiglio alla formazione di Antonello Muroni e Eleonora Cresci. Al rientro dagli spogliatoi, le Alghero Kings cambiano marcia: una difesa asfissiante e una maggiore precisione sotto canestro permettono alle catalane di piazzare un parziale decisivo di 12-4 nel terzo quarto. Sorpasso effettuato (27-24) e inerzia della gara totalmente ribaltata. Nell’ultima frazione, la Dinamo 2000 prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo per ricucire lo strappo, ma la stanchezza e la solidità delle Kings (trascinate dagli 11 punti a testa di Rinaldi e Zoagli) chiudono ogni porta. Il match termina 41-32, dando il via alla festa algherese. La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione del vice presidente e consigliere della FIP Sardegna, Giampiero Sechi, insieme al consigliere Giuseppe Manca, che hanno consegnato i riconoscimenti ai tecnici delle due squadre e la coppa alle giovani atlete, protagoniste di una giornata all’insegna dei valori del basket e del divertimento targato NBA.Per laAlghero si tratta di un risultato storico: la vittoria delle giovanissime si aggiunge infatti ai titoli regionali femminili Under 15 Under 17 . «Festeggiare quarant’anni di storia della società con tre titoli regionali giovanili femminili nello stesso anno non è soltanto un risultato sportivo. È qualcosa di raro, quasi irripetibile. È il punto più alto di un percorso intenso, durissimo, a tratti persino utopico. Un’esperienza che unisce eccellenza tecnica, sacrificio quotidiano ed emozioni impossibili da dimenticare» le parole cariche di emozione di Antonello Muroni.Parziali: 12-9; 8-6; 4-12; 8-14.Dinamo 2000 Clippers: Mura, Contini, Manca 1, Satta 1, Sarritzu, Pilia 9, Rotondo 8, Puggioni 6, Lococo, Marras 4, Pinna, Kouadio 2. Allenatore: Antonio Pilia e Davide Muritttu.SAP Alghero Kings: Peana 4, Cantoni, Caneo, Chiarenza, Niolu, Monte 2, Tiloca 10, Rinaldi 11, Spanedda 1, Douglas 2, Sanna, Zoagli 11. Allenatore: Antonello Muroni e Eleonora Cresci.Arbitri: Edoardo Deidda (Ossi) e Jacopo Ragnedda (Sassari).