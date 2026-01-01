Cor 17:05 Sap Alghero al vertice del basket nazionale Le atlete U15 brillano, ora riflettori accesi sulle Finali Nazionali U17: La sfida della SAP Alghero alle Finali Nazionali non rappresenta solo un traguardo sportivo, ma la conferma della solidità di un progetto che continua a dare lustro alla città di Alghero e all´intera pallacanestro sarda



ALGHERO - È un momento di straordinario fermento per la SAP Alghero, che vede le proprie eccellenze giovanili protagoniste sui principali palcoscenici del basket nazionale. In un ideale passaggio di testimone, mentre la formazione Under 15 femminile rientra in Sardegna carica di esperienza, le compagne dell’Under 17 debuttano alle Finali Nazionali e l’Under 17 Eccellenza maschile prosegue la fase interregionale.



Per le ragazze dell’Under15 Femminile il cammino è stato da protagoniste: si conclude a testa altissima l'avventura delle Campionesse Regionali U15 al Concentramento Nazionale. Le giovani atlete algheresi hanno affrontato sfide di intensità massima contro le corazzate del basket italiano, dimostrando di poter competere punto a punto con i club d’élite. Nonostante i risultati contro Basketball Sisters Castelfranco (53-62) e Costa Masnaga non abbiano premiato la tenacia del gruppo, il campo ha raccontato una storia di grande equilibrio e carattere. A sigillare il valore del collettivo giallorosso è stata la splendida vittoria contro l’Happy Basket Palermo (60-49), un successo d'autorità che conferma la SAP Alghero tra le realtà più solide del panorama giovanile.



«Torniamo a casa con la consapevolezza di essere tra le migliori realtà d'Italia - dichiarano i coach Antonello Muroni e Paolo Patta - Il titolo regionale e le battaglie in campo nazionale sono tappe fondamentali di un percorso di crescita che non si ferma qui. Usciamo a testa alta, più forti di prima». Guidate dal Capitano Martina Peana, la SAP Alghero ha schierato sul palcoscenico nazionale: Viola Cantoni, Beatrice Fonnesu, Irene Onorati, Marta Onorati, Giulia Nieddu, Carlotta Pierangeli, Giorgia Sechi, Gloria Tiloca, Rebecca Urgias, Alice Zireddu e Adelaide Zoagli. Dietro ogni canestro c'è l'impegno di una società da sempre dedicata alla crescita del basket giovanile. un ruolo di primo piano in questo percorso è stato svolto dalle dirigenti Maria Antonietta Battaglia, Monica Casu, Silvia Oggiano e Patrizia Pinna, il cui lavoro costante e la presenza silenziosa ma fondamentale sono stati i pilastri su cui la squadra ha costruito la scalata verso le gare nazionali.



Senza soluzione di continuità, i riflettori si spostano ora sulle ragazze dell'Under 17. La delegazione algherese è approdata a Tortona, sede delle Finali Nazionali, impegnata dal 27 aprile al 3 maggio 2026 nel competitivo Girone C. Le sfide che attendono le giallorosse rappresentano il culmine di una stagione vissuta da protagoniste. È un momento d'oro per la SAP Alghero, capace di proiettare contemporaneamente tre categorie giovanili ai vertici del basket italiano. Il cammino delle Finali Nazionali inizia con una sconfitta che brucia contro Vis Rosa Ferrara, ma si prosegue con le padrone di casa dell’Allianz BCC Derthona, che potranno contare sul supporto del pubblico locale e con il Jolly Acli Basket Livorno, realtà storica della pallacanestro toscana. La società esprime profonda soddisfazione per questo traguardo, che vede Alghero tornare a competere per il titolo nazionale.



«Essere qui è già un successo, ma scenderemo in campo per giocarcela fino all'ultimo secondo di ogni quarto - fanno sapere dallo staff tecnico - Le ragazze sono cariche e sentono la responsabilità e l'onore di portare il nome della nostra città alle Finali Nazionali. Desideriamo ringraziare sentitamente i nostri Official Partners: Centro Mec, Pedramare, Les Arenes Alghero, Alguer Mia, Antica Compagnia Olearia Sarda, Simec Srl Olmedo e Weex perché il loro contributo è stato determinante per supportare le nostre atlete di vivere questo sogno nazionale, confermando un legame profondo tra lo sport d'eccellenza e il tessuto produttivo locale». Per tutti i tifosi e gli appassionati, l’intera manifestazione godrà di una copertura digitale completa: tutte le partite della SAP Alghero saranno trasmesse in diretta streaming sui canali ufficiali di Italbasket. La sfida della SAP Alghero alle Finali Nazionali non rappresenta solo un traguardo sportivo, ma la conferma della solidità di un progetto che continua a dare lustro alla città di Alghero e all'intera pallacanestro sarda. La società si appresta a vivere questo nuovo capitolo d'eccellenza, orgogliosa di vedere tutti i propri atleti misurarsi sui palcoscenici più prestigiosi d'Italia.