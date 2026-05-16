Cor 15:02 Le U13 dell´Alghero tra le "top 8" d´Italia Le immagini della festa a Roma. Trionfo storico per la Scuola Addestramento Pallacanestro Alghero che a Roma ha conquistato il pass per le Finali Nazionali U13 Femminile Jr. NBA in programma a Osimo nelle Marche, tra le 8 migliori squadre d´Italia



ALGHERO - La straordinaria coesione e il talento dell'intero gruppo algherese danno vita a un autentico capolavoro sportivo. La Sap Alghero si è aggiudicata lo storico pass per le finali nazionali del campionato Jr. NBA FIP Under 13 femminile. Nello spareggio interregionale, le giovani atlete hanno superato con un netto 54-37 la formazione romana del San Raffaele Basket, qualificandosi ufficialmente tra le migliori otto squadre d’Italia. La partita ha vissuto momenti di grande intensità agonistica. Dopo un avvio di gara incerto e un primo quarto chiuso in perfetta parità (13-13), le atlete algheresi hanno iniziato a imporre il proprio ritmo nel secondo periodo, andando all'intervallo lungo in vantaggio sul 28-20. Il vero e proprio cambio di marcia si è concretizzato nella seconda metà di gara, con le letture strategiche e le precise indicazioni impartite dalla panchina dai tecnici Antonello Muroni ed Eleonora Cresci.



Rientrate dagli spogliatoi, le ragazze della SAP hanno alzato l'intensità difensiva con la solidità della retroguardia, unita a una maggiore precisione in fase di realizzazione che ha permesso di piazzare un parziale decisivo di 12-8 nel terzo quarto e di dilagare nell'ultimo periodo con un ulteriore parziale di 14-9, dando il via alla festa algherese. «Uscire vincenti da una vera e propria battaglia sportiva contro il San Raffaele Roma dimostra il valore immenso di questo gruppo - ha commentato la coach Eleonora Cresci -. Le ragazze hanno affrontato la partita con un temperamento straordinario e vedere questo gruppo difendere con così tanta grinta e portare la città di Alghero tra le prime otto squadre d'Italia è un traguardo che regala un'emozione indescrivibile. Adesso non vogliamo fermarci: siamo pronte a volare a Osimo per continuare a vivere questo splendido sogno a occhi aperti».



Un'impresa che assume un valore ancor più straordinario se si considera la complessa e faticosa trasferta affrontata dalla Società sia dal punto di vista logistico che economico unito alle difficili trasferte dei due mesi precedenti a seguito degli altri tre titoli regionali vinti dal gruppo U17 e U15 femminile e U17 Eccellenza maschile. Per una realtà sarda, infatti, ogni singolo traguardo conquistato oltre i confini regionali comporta un enorme sforzo finanziario: tra i costi esorbitanti dei voli continentali prenotati a ridosso delle sfide, i pernottamenti per l'intero gruppo squadra e le spese di trasporto, la sostenibilità di queste trasferte rappresenta una vera e propria sfida nella sfida. Le giovani atlete algheresi hanno saputo gettare il cuore oltre l'ostacolo sul parquet, mentre dietro le quinte la società ha dovuto compiere miracoli organizzativi e finanziari per garantire la partecipazione a un palcoscenico così prestigioso. Proprio per questo motivo, il traguardo raggiunto assume un significato profondo, reso possibile solo grazie alla straordinaria sinergia tra la dirigenza e il tessuto imprenditoriale locale con i partner che sostengono quotidianamente questo progetto agonistico femminile: Centro MEC, Alguer Mia, Les Arenes, Pedramare, Antica Compagnia Olearia, Autonoleggio Demontis, Simec Olmedo, Golosone e Weex.



Per la Sap Alghero si tratta di un risultato storico che corona una stagione straordinaria, andando ad aggiungersi alle finali nazionali già disputate dal gruppo Under 17 poche settimane fa. «Un successo corale che la Società desidera condividere esprimendo profonda gratitudine in primis alla dirigenza - ha dichiarato il coach Antonello Muroni - per la costante presenza e l'impeccabile gestione logistico-organizzativa. Un ringraziamento speciale e sentito va a tutte le famiglie e ai genitori, per il caloroso incitamento e la vicinanza che non sono mai mancati durante l'intera stagione, rappresentando un pilastro fondamentale soprattutto nell'affrontare i complessi impegni fuori dall'isola». Il sogno sportivo delle ragazze di Alghero si sposta ora nelle Marche per l'appuntamento più importante dell'anno, a Osimo dal 28 al 30 maggio, dove andranno in scena le Finali Nazionali Under 13 Jr. NBA per decretare la squadra campione d'Italia.



