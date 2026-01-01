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Cor 9:09
Basket U14, alla Mercede il titolo regionale
Buona prestazione di Paolini e Avagnina, ma ogni ragazza che fa parte del roster ha portato il suo mattoncino per la qualificazione alla Finale Nazionale di categoria, che sarà disputata a Battipaglia da entrambe le formazioni di Alghero (concentramento a 32 squadre)
Basket <i>U14</i>, alla Mercede il titolo regionale

ALGHERO - In una bellissima Finale svoltasi a Sassari presso il Palazzetto Luca Simula, la Mercede Alghero batte i cugini della SAP Alghero col punteggio finale di 47-43. Per 34' Mercede sempre in controllo, l'uscita per falli di Laura Avagnina ha dato nuova verve alle avversarie e creato qualche problema alle ragazze guidate da Manuela Monticelli e Viviana Carosi. Un black out che ha visto arrivare la SAP fino al -3 (46-43), ma l'1 su 2 ai liberi di Emma Panfili e le successive palle perse della SAP hanno fissato il punteggio sul +4 finale. Buona prestazione di Paolini e Avagnina, ma ogni ragazza che fa parte del roster ha portato il suo mattoncino per la qualificazione alla Finale Nazionale di categoria, che sarà disputata a Battipaglia da entrambe le formazioni di Alghero (concentramento a 32 squadre). Dopo il titolo U13 della scorsa stagione, le ragazze si sono ripetute. «Con Manuela Monticelli e Viviana Carosi in panchina sono arrivati due titoli Regionali in due stagioni. Ore le ragazze parteciperanno alla loro prima finale nazionale, un momento che non dimenticheranno, dichiara Francesco De Rosa. I miei complimenti vanno allo staff tecnico, alle ragazze e alle famiglie, che ci hanno affidato queste ragazze da fare crescere», dichiara il dirigente algherese Francesco De Rosa.
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