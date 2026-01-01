M.P. 12:35 Quartieri al buio, disservizi ad Alghero Nuove lamentele in città a causa dei disservizi sull´illuminazione pubblica: Sant´Agostino e tutta la zona sud di Alghero da diversi giorni al centro di blackout. Ma i problemi si segnalano in molte zone urbane ed extraurbande



ALGHERO – Numerose le segnalazioni che giungono in redazione: Ormai non si tratta più di episodi isolati ma di un problema che sta assumendo contorni sempre più evidenti e preoccupanti. I disservizi legati all’illuminazione pubblica in città continuano a moltiplicarsi, con blackout, interi quartieri al buio, lampioni spenti per giorni e segnalazioni che arrivano praticamente da ogni zona della Riviera del Corallo a giorni alterni. Cresce così il malcontento dei cittadini che denunciano una situazione diventata ormai cronica.



Nelle ultime settimane i guasti sembrano essersi intensificati, con ripetuti problemi che stanno creando disagi non soltanto ai residenti ma anche ad attività commerciali e automobilisti: da diversi giorni il quartiere più colpito è quello di Sant'Agostino e l'intera zona a sud della città. A preoccupare è soprattutto il tema della sicurezza: strade completamente al buio rappresentano infatti un rischio concreto sia per la viabilità che per i pedoni, oltre ad alimentare una diffusa sensazione di insicurezza. Non mancano le proteste sui social network, dove molti cittadini documentano con fotografie e video le condizioni di diverse aree cittadine, lamentando ritardi negli interventi e manutenzioni che appaiono insufficienti rispetto alle necessità del territorio.



In alcuni casi, dopo brevi ripristini, i problemi si ripresentano nel giro di poche ore o pochi giorni, segno evidente di una rete che probabilmente necessita di interventi strutturali più profondi. La questione dell’illuminazione pubblica torna così al centro del dibattito cittadino, anche perché ad Alghero è ormai iniziata la stagione turistica, periodo in cui la città vive soprattutto nelle ore serali e notturne tra passeggiate, turismo, eventi e attività all’aperto.