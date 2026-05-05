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S.A. 21:00
Pallacanestro Alghero: finali regionali U13 al Palamanchia
Le ragazze dell’Under 13 arrivano imbattute all´appuntamento finale del 9-10 maggio. La FIP premia la società algherese con il massimo riconoscimento di qualità nazionale
Pallacanestro Alghero: finali regionali U13 al Palamanchia

ALGHERO - Si scalda l'atmosfera al Palamanchia per uno degli appuntamenti più attesi della stagione cestistica giovanile. Il weekend del 9 e 10 maggio, l’impianto algherese farà da cornice alle semifinali e finali regionali JR NBA Under 13, un evento che vedrà come protagoniste le giovani atlete della Pallacanestro Alghero. La squadra femminile approda a questa fase finale forte di un percorso straordinario: imbattute per tutto il campionato, le ragazze hanno dominato il girone dimostrando un talento e una coesione fuori dal comune. La partecipazione a questa fase rappresenta un momento cruciale di crescita sportiva nel prestigioso circuito JR NBA, che porta in Sardegna il prestigio della lega americana. «Questo evento segna un altro passo fondamentale nel percorso di sviluppo delle nostre atlete - dichiarano dalla dirigenza della SAP - conferma l’impegno costante della società nel promuovere il basket femminile e nel valorizzare le giovani promesse del territorio, chiudendo una settimana ricca di sfide e grandi soddisfazioni per tutto il nostro movimento».

Ma le eccellenze non si fermano al campo. La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficialmente conferito alla Pallacanestro Alghero il certificato di qualità “Platinum Plus”, il massimo livello raggiungibile da una società sportiva in Italia. Un riconoscimento che premia la passione e la competenza del settore Minibasket, punto di riferimento in città sin dal 1986. Il Presidente del Settore Nazionale Minibasket ha lodato la società definendola "virtuosa ed attenta nel rispettare le regole e le norme previste dal Settore Minibasket FIP", testimoniando la qualità educativa e formativa condivisa con le famiglie. Un plauso speciale va allo staff tecnico composto da Eleonora Cresci, Fabio Costa, Antonello Muroni e Martina Mannu: tre Istruttori Nazionali e un Docente Formatore che ogni giorno coltivano il futuro del basket algherese. Il Settore Minibasket si conferma il vero e proprio volano per la crescita delle giovani atlete: un laboratorio di vita e sport dove si gettano le basi motorie e caratteriali. È proprio qui che inizia il viaggio che porterà le cestiste ad affrontare il percorso del basket agonistico, a partire dalla categoria Under 13, con un bagaglio di competenze già solido e strutturato.

Nella foto (di Gian Paolo Spanu): la formazione Under 13
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