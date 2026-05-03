Cor 9:14 Sap Alghero eccellenza nel basket femminile Un finale di stagione intenso, fatto di sfide di alto livello, crescita e orgoglio giallorosso: la SAP Alghero Basket chiude settimane importanti con le proprie formazioni giovanili e prosegue da protagonista sia a livello nazionale che regionale con le categorie femminili U17, U15 e U14 e U13



ALGHERO - Si è appena conclusa l’esperienza unica delle ragazze dell’Under 17, tra le migliori 16 d’Italia: traguardo prestigioso conquistato dopo un percorso straordinario culminato con il titolo di Campionesse Regionali. Il livello della competizione si è confermato altissimo e la squadra ha dimostrato in ogni partita carattere e identità. «Queste esperienze valgono più di qualsiasi risultato. - ha commentato coach Muroni - Abbiamo affrontato squadre di altissimo livello e le ragazze hanno risposto con personalità. Essere tra le migliori 16 d’Italia è un traguardo che deve renderci orgogliosi e motivarci a lavorare ancora di più». Anche le ragazze dell’Under 15 Femminile terminano a testa alta l’esperienza da Campionesse Regionali al Concentramento Nazionale.



Le giovani atlete algheresi hanno affrontato sfide di forte intensità contro alcune delle migliori realtà del panorama italiano, dimostrando solidità, carattere e la capacità di restare in partita. Un’esperienza importante, che arricchisce il percorso di crescita del gruppo e conferma il valore del lavoro svolto quotidianamente. Intanto si apre una nuova settimana di grande fermento in casa SAP Alghero, ricca di appuntamenti per il settore giovanile femminile: prosegue il percorso delle ragazze dell’U14, che dopo aver concluso la fase di qualificazione e la seconda fase al secondo posto in classifica, accedono ai quarti di finale dei playoff che segnano un nuovo e importante passo nel percorso delle giovani atlete giallorosse. Partenza dominante nella prima partita dei quarti di finale: espugnato il campo dell’Elmas nella gara d’andata con un netto 73-36. «Abbiamo approcciato la partita con la mentalità giusta – hanno commentato i coach Antonello Muroni e Eleonora Cresci - ma sappiamo che non è finita: servirà lo stesso atteggiamento nella gara di ritorno per conquistare la semifinale. È stata una prestazione solida e convincente, costruita su intensità, difesa e un eccellente gioco di squadra e le ragazze hanno interpretato la gara con grande concentrazione e determinazione per tutti i quaranta minuti. Ora l’attenzione è già rivolta alla sfida casalinga, dove il supporto del pubblico sarà un elemento fondamentale per completare il percorso nei quarti di finale».



La SAP Alghero conferma così la qualità e la costanza del proprio settore giovanile, capace di competere ai massimi livelli e di costruire un futuro solido attraverso lavoro, passione e senso di appartenenza. Un cammino di continuità e crescita che conferma il valore del gruppo e la solidità dimostrata lungo tutta la stagione. Inoltre, dal 9 al 10 maggio al Palamanchia si disputeranno le semifinali e le finali regionali JR NBA Under 13, a cui le nostre ragazze prenderanno parte, rappresentando un’ulteriore occasione di crescita e confronto di alto livello per la squadra.



Nella foto: l'U14 femminile Sap Alghero